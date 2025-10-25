Une double éolienne flottante de 50 MW : rien n'arrête le gigantisme de la Chine

L'éolienne Ocean X de MingYang / Image : MingYang.

En Chine, une nouvelle éolienne flottante s’apprête à battre tous les records de puissance unitaire. Si le cap symbolique des 30 MW n’a pas encore été franchi, un modèle récemment présenté vise déjà la barre des 50 MW. Une prouesse rendue possible grâce à un concept audacieux du fabricant : un système à double rotors.

OceanX : ce nom n’est pas nouveau. Il s’agit de la fameuse éolienne « à deux têtes » conçue par le turbinier chinois Ming Yang Energy, dont nous avons déjà parlé à plusieurs reprises. Inédite par sa forme, elle est munie de deux rotors installés aux extrémités d’une structure en forme de V, le tout fixé sur une base flottante unique. Ce modèle, d’une puissance totale de 16,6 MW (soit 8,3 x 2), a été mis en service en décembre dernier, à 70 kilomètres au large de Yangjiang, dans la province du Guangdong.

Maintenant, imaginez une version beaucoup plus grande de ce même produit, un modèle d’une puissance de 50 MW. C’est ce que l’entreprise compte construire dès 2026. Cette version XXL d’OceanX a été dévoilée durant une conférence industrielle à Pékin le 21 octobre dernier.

Une puissance deux fois supérieure au record actuel

Il faut croire que Ming Yang n’a pas peur de voir grand. Chacun des deux rotors d’OceanX affiche une puissance de 25 MW, soit presque autant que l’éolienne offshore la plus puissante actuellement en service. Ce record est détenu par un modèle de Dongfang Electric, d’une puissance de 26 MW, qui alimente près de 55 000 foyers depuis un site d’essai dédié.

Tout comme sa version plus modeste, le géant OceanX a été conçu pour résister aux typhons. Elle doit sa robustesse à son système d’ancrage unique, capable de faire pivoter la structure flottante afin qu’elle s’oriente automatiquement face au vent. D’ailleurs, le plus petit dispositif a déjà fait ses preuves en termes de résistance. En septembre, l’entreprise a annoncé que celui-ci avait résisté au super typhon le plus violent de la saison 2025 dans le Pacifique nord-ouest.

Vers une production en masse d’ici 2026

Ming Yang prépare déjà la commercialisation de son nouveau modèle. La production en série devrait démarrer dès 2026 dans la province du Guangdong, avec un objectif initial de 50 unités par an. À terme, l’entreprise prévoit d’augmenter son rythme à 150 turbines par an pour répondre à la demande mondiale croissante.

D’ailleurs, afin de mieux explorer le marché, le turbinier compte s’implanter hors de Chine. Il a ainsi annoncé un investissement de 1,7 milliard d’euros pour la construction d’une usine en Écosse. La première phase du projet portera sur l’installation des chaînes de production de nacelles et de pales, avec un lancement prévu d’ici fin 2028. Par la suite, le site accueillera les lignes de fabrication dédiées aux éoliennes flottantes, ainsi que les unités de production des systèmes de contrôle et composants électroniques.