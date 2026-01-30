Voiture électrique : une borne de recharge 7,4 kW à moins de 200 € ? C'est possible

Illustration : Wissenergy, modifiée par RE.

La marque de solutions de recharge pour véhicules électriques Wissenergy propose une borne murale de 7,4 kW avec câble Type 2 intégré à 199 € sur Amazon. Un prix imbattable sur le marché florissant des wallbox domestiques.

Cette borne de recharge délivre une puissance maximale de 7,4 kW en monophasé avec un courant de 32A sous 230 V. Le câble intégré de 6 mètres se termine par un connecteur type 2 conforme à la norme IEC 62196-2, standard européen pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables. La présence d’un câble est très pratique : cela permet de ne pas utiliser son propre câble au quotidien, qui reste au chaud dans le coffre.

La wallbox pèse 4,82 kg et mesure 44 × 42,1 × 13,5 cm, ce qui est plutôt compact. Son prix de 199 € est particulièrement attractif, bien que les fonctions de cette borne soient très basiques. Contrairement aux bornes de recharge plus haut de gamme, elle n’inclut pas de système de délestage ni de réglage de l’intensité. Ce sera donc à vous de veiller à ne pas dépasser la puissance souscrite de votre abonnement d’électricité. Cette borne ne permet pas non plus de régler les horaires de démarrage de la recharge, qui peuvent généralement être configurées sur le véhicule. Au regard du tarif très bas, ce sont quelques concessions finalement acceptables.

Installation et sécurité

L’indice de protection IP66 permet une installation en intérieur comme en extérieur. La borne résiste ainsi aux projections d’eau et à la poussière. Côté sécurité, la wallbox intègre des protections contre les surintensités, surtensions, sous-tensions, fuites de courant et surchauffes. Elle dispose des certifications CE, RoHS et TÜV, garantissant sa conformité aux normes européennes.

Bien sûr, cela ne dispense absolument pas d’installer la borne sur un circuit sécurisé : ligne dédiée câblée en 10 mm² minimum, interrupteur différentiel de type HPI (type F) et disjoncteur 40 A courbe C (non fournis).

Compatibilité et utilisation

Le connecteur Type 2 assure la compatibilité avec la quasi-totalité des véhicules électriques et hybrides rechargeables commercialisés en Europe. Un simple bouton-poussoir permet le démarrage et l’arrêt de la recharge.

La longueur de câble de 6 mètres offre une flexibilité d’utilisation selon la configuration du garage ou de l’emplacement de stationnement. Cette dimension permet de couvrir la plupart des situations domestiques.

Prix et avis utilisateurs

La wallbox 7,4 kW de Wissenergy est actuellement au prix de 199 € sur Amazon. Le produit bénéficie d’une note de 4,2 étoiles sur 5 basée sur 33 avis clients. Il figure au 35ᵉ rang des meilleures ventes dans la catégorie bornes de recharge pour véhicules électriques.