Nos tests

Foisonnement éolien

Autoconsommation solaire

AccueilSe déplacer sans polluerVoiture électrique : une borne de recharge 7,4 kW à moins de 200 € ? C'est possible

Voiture électrique : une borne de recharge 7,4 kW à moins de 200 € ? C'est possible

Photo de l'auteur
Par Bons PlansPublié le 30 janvier 2026
Illustration : Wissenergy, modifiée par RE.

La marque de solutions de recharge pour véhicules électriques Wissenergy propose une borne murale de 7,4 kW avec câble Type 2 intégré à 199 € sur Amazon. Un prix imbattable sur le marché florissant des wallbox domestiques. 

Cette borne de recharge délivre une puissance maximale de 7,4 kW en monophasé avec un courant de 32A sous 230 V. Le câble intégré de 6 mètres se termine par un connecteur type 2 conforme à la norme IEC 62196-2, standard européen pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables. La présence d’un câble est très pratique : cela permet de ne pas utiliser son propre câble au quotidien, qui reste au chaud dans le coffre.

La wallbox pèse 4,82 kg et mesure 44 × 42,1 × 13,5 cm, ce qui est plutôt compact. Son prix de 199 € est particulièrement attractif, bien que les fonctions de cette borne soient très basiques. Contrairement aux bornes de recharge plus haut de gamme, elle n’inclut pas de système de délestage ni de réglage de l’intensité. Ce sera donc à vous de veiller à ne pas dépasser la puissance souscrite de votre abonnement d’électricité. Cette borne ne permet pas non plus de régler les horaires de démarrage de la recharge, qui peuvent généralement être configurées sur le véhicule. Au regard du tarif très bas, ce sont quelques concessions finalement acceptables.

À lire aussiCette borne de recharge premium de 7,4 kW est à moins de 750 € pour les soldes d’hiver 2026

Installation et sécurité

L’indice de protection IP66 permet une installation en intérieur comme en extérieur. La borne résiste ainsi aux projections d’eau et à la poussière. Côté sécurité, la wallbox intègre des protections contre les surintensités, surtensions, sous-tensions, fuites de courant et surchauffes. Elle dispose des certifications CE, RoHS et TÜV, garantissant sa conformité aux normes européennes.

Bien sûr, cela ne dispense absolument pas d’installer la borne sur un circuit sécurisé : ligne dédiée câblée en 10 mm² minimum, interrupteur différentiel de type HPI (type F) et disjoncteur 40 A courbe C (non fournis).

À lire aussiCe qu’il faut savoir avant d’installer une borne de recharge pour voiture électrique

Compatibilité et utilisation

Le connecteur Type 2 assure la compatibilité avec la quasi-totalité des véhicules électriques et hybrides rechargeables commercialisés en Europe. Un simple bouton-poussoir permet le démarrage et l’arrêt de la recharge.

La longueur de câble de 6 mètres offre une flexibilité d’utilisation selon la configuration du garage ou de l’emplacement de stationnement. Cette dimension permet de couvrir la plupart des situations domestiques.

Prix et avis utilisateurs

La wallbox 7,4 kW de Wissenergy est actuellement au prix de 199 € sur Amazon. Le produit bénéficie d’une note de 4,2 étoiles sur 5 basée sur 33 avis clients. Il figure au 35ᵉ rang des meilleures ventes dans la catégorie bornes de recharge pour véhicules électriques.

La suite de votre contenu après cette annonce

La suite de votre contenu après cette annonce

Des infos qui vous rechargent à bloc !Photo de Bons PlansPar Bons PlansSuivez Cleanrider sur Google ActualitésS'abonner à Google NewsSignaler une erreur dans l'article

Nos autres articles sur le sujet se déplacer sans polluer

EntreprisesActualitéTestsReportages

Voiture électrique : une borne de recharge 7,4 kW à moins de 200 € ? C'est possible

Actualité30 janvier 2026 

Annonce partenaire

Avec des panneaux sur tous les toits, le solaire produirait 80 % de la consommation électrique française

Solaire29 janvier 2026 

Incompréhensible : les prix de l'électricité avec l'option Tempo d'EDF vont exploser au 1er février

Actualité29 janvier 2026 

Annonce partenaire

5,9 gigawatts : la France bât son record annuel d'installation de panneaux solaires

Solaire29 janvier 2026 

Annonce partenaire

Pétawattheure : quel-est ce cercle très restreint, que la centrale nucléaire du Bugey vient de rejoindre ?

Nucléaire28 janvier 2026 

Annonce partenaire

Taxes, aides publiques : les conséquences énergétiques de l'adoption du budget au 49.3

Nucléaire28 janvier 2026 

Dette monstrueuse, retards de paiement : ce fournisseur d’électricité perd son agrément

Solaire28 janvier 2026 

Cette enquête parlementaire veut permettre l'accélération de l'électrification de l’industrie française

Actualité27 janvier 2026 

Ce parc éolien va être équipé de pales de seconde main

Éolien27 janvier 2026 

Annonce partenaire

Voir plus d'articles 