Représentation de la batterie Solix X-1 d'Anker / Image : Anker

Le marché des batteries domestiques ne s’est jamais aussi bien porté ! Les fabricants multiplient les produits tout-en-un qui permettent d’optimiser au mieux la consommation de ses panneaux photovoltaïques. Cette fois, c’est au tour d’Anker de proposer un produit qui se veut facile d’utilisation et évolutif.

On vous parlait récemment de la sortie d’une batterie tout-en-un par le fabricant américain Enphase, cette fois, c’est le géant des accessoires électroniques Anker qui présente son système de batterie de stockage domestique tout-en-un. Et il faut reconnaître qu’Anker a mis les petits plats dans les grands : en plus d’un design réussi, le système proposé, appelé Anker Solix X1, promet une très grande modularité. Disponible en monophasé ou en triphasé, il est composé d’un module d’alimentation auquel on peut adosser de une à six batteries LFP, pour une capacité de stockage allant de 5 kWh à 30 kWh. pour les plus gourmands, il est également possible de brancher jusqu’à 6 équipements complets Solix X1 en parallèle pour une capacité de stockage totale de 180 kWh !

Outre la capacité de stockage, le Solix X1 est équipé d’un petit écran de contrôle, et peut être piloté grâce à une application dédiée. Plusieurs fonctions sont intégrées comme la possibilité de basculer automatiquement sur les batteries en moins de 20 ms en cas de coupure. une autre fonction permet de recharger les batteries pendant les heures creuses pour utiliser l’énergie stockée durant les heures pleines. Enfin, le Solix X1 est, bien entendu, équipé d’onduleurs solaires permettant de brancher jusqu’à 12 kW de panneaux solaires avec un minimum de deux batteries. Enfin, l’ensemble peut être installé à l’intérieur ou à l’extérieur grâce à son classement IP66.

Sera-t-elle disponible en France, et à quel prix ?

Si la Anker Solix X1 fait rêver sur le papier, vous pouvez attendre avant de sortir votre carte bancaire, puisque sa disponibilité n’a pas encore été dévoilée. Selon Anker, la batterie devrait d’abord être lancée aux États-Unis, au Canada et au Mexique, avant d’arriver en Europe. Mais là encore, rien n’assure une sortie sur le territoire français. Le marché de la batterie domestique n’étant pas encore très répandu en France, il y a un risque qu’Anker prenne exemple sur Tesla, et se contente de commercialiser son système dans une poignée de pays européens. Enfin, même en Amérique du Nord, le tarif du Solix X1 n’a pas fuité. Pour l’heure, impossible de savoir à combien reviendrait une installation de ce type.