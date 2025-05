Blackout en Espagne : et si c'était une stupide erreur humaine ?

Illustration : Getty, modifiée par RE.

Une semaine après la coupure géante d’électricité qui a touché l’Espagne et le Portugal, aucune cause n’a été officiellement identifiée. Les spéculations continuent d’agiter les réseaux sociaux, un expert évoquant même la possibilité d’une bête erreur d’origine humaine.

Alors que tous les regards se tournent vers les centrales photovoltaïques, qui produisaient plus de la moitié de l’électricité en Espagne lors du blackout du 28 avril, pour expliquer l’incident, d’autres explorent des pistes insoupçonnées. Ainsi, l’expert en marchés de l’énergie Émeric de Vigan questionne, sur son compte Linkedin, « la piste du copier/coller […] qui a raté ». Un doigt un peu trop moite aurait-il dérapé sur un clavier d’ordinateur et « écrêté 15 GW de solaire au lieu de 1,5 GW à 12h30 pétantes » ? Cette supposition, sans aucun fondement à cette heure, « semble la seule hypothèse non explorée » explique le financier. « Pas assez polémique, j’imagine. Trop banal » conclut-il.

Cette cause paraît toutefois peu probable. Une telle erreur aurait vraisemblablement été enregistrée et l’auteur rapidement identifié, à moins qu’il s’agisse d’une faille béante dans la gestion du réseau électrique espagnol.

