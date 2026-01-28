Ces ingénieurs d'EDF veulent créer une centrale hydroélectrique en Lego

Le projet de centrale hydroélectrique en Lego / Image : Lego Ideas.

Une maquette de centrale hydroélectrique parfaitement fonctionnelle en briquettes plastiques ? Ce sera bientôt possible, d’après des agents d’EDF visiblement très investis. Ils ont lancé un projet sur Lego Ideas, une plateforme qui permet de proposer de nouveaux kits à la célèbre marque, qui pourra décider ou non de sa commercialisation en fonction de l’engouement du public.

Après le réacteur nucléaire EPR, des employés d’EDF veulent désormais créer une réplique de centrale hydroélectrique en Lego. Les équipes du Centre d’ingénierie hydraulique (CIH) d’EDF ont conçu un projet de construction Lego de près de 5 000 pièces reproduisant une centrale hydroélectrique fonctionnelle. Pour le voir commercialisé, elles lancent un appel aux votes sur la plateforme Lego Ideas. Un minimum de 10 000 votes est nécessaire pour que Lego étudie la proposition.

De la turbine à la passe à poissons

Le kit composé d’exactement 4 996 pièces reproduit une centrale au fil de l’eau avec ses différents étages : support de turbine, turbine Pelton, alternateur, armoires électriques et transformateurs. La maquette illustre l’ensemble de la chaîne, de la production jusqu’au réseau, en passant par les aménagements paysagers et environnementaux. On y retrouve ainsi une passe à poissons, des espaces dédiés aux opérateurs et des éléments représentant la faune, la flore et les usagers du site comme les pêcheurs. Le modèle serait réellement fonctionnel, avec des pièces mobiles actionnées par l’eau. Un site internet dédié accompagnerait le kit avec des contenus adaptés à différents âges.

Le projet baptisé « Discovering the World of Hydroelectricity » est à visée pédagogique. Il permettra de faire découvrir au plus grand nombre cette énergie bas-carbone, stockable et mobilisable rapidement. L’idée est née après le succès d’une maquette de turbine imprimée en 3D présentée lors d’interventions dans des écoles.

Dans quelques années, il y aura peut-être de quoi remplir toute une vitrine de maquettes de centrales électriques en Lego. Une association, OffshoreWind4kids, propose elle aussi des modèles Lego d’éoliennes en mer.