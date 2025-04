Cuisine à l'énergie solaire : Solar Brother lance une nouvelle marmite à double peau

La marmite Cosmo / Image : Solar Brother.

Attendue par les amateurs de cuisine solaire, la version améliorée de la marmite de Solar Brother sera bientôt commercialisée.

Le spécialiste français de la cuisine et du chauffage solaire Solar Brother vient de dévoiler une nouvelle marmite destinée à être placée au centre d’un réflecteur. Baptisé « Cosmo », le produit sera montré en avant-première au concours Lépine 2025, du 30 avril au 10 mai à la Foire de Paris. Cette marmite remplace l’ancien modèle Cookup, que nous avions d’ailleurs testé (lire notre essai) sans grand succès, à l’époque. Nettement amélioré, ce modèle propose une double peau afin de mieux conserver la chaleur et peut aussi faire office de poêle grâce à un couvercle réversible.

Elle est dite « universelle », car elle s’adapterait à tous les fours solaires – y compris ceux autoconstruits – et pourrait atteindre jusqu’à 250 °C. Sa conception en matériaux durables (verre, acier émaillé et inox…) lui assurerait robustesse et longévité. La marmite Cosmo sera disponible dès fin mai à un tarif de 129 € sur la boutique de Solar Brother, mais également via Ulule avant la fin du mois d’avril. Un pack « prêt-à-cuisiner » incluant le four Sungood et la nouvelle marmite sera proposé à 199 €.