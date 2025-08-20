Conso réelle climatiseur

Pourquoi le taux de particules fines est si élevé au pied des bornes de recharge pour voitures électriques ?

Pourquoi le taux de particules fines est si élevé au pied des bornes de recharge pour voitures électriques ?

Photo de l'auteur
Par Hugo LARAPublié le 20 août 2025
Une station de recharge rapide sur autoroute / Image : Ionity.

Si vous avez voyagé en voiture électrique cet été, vous vous êtes très certainement arrêté dans une station de recharge rapide… et avez peut-être inhalé une quantité importante de particules fines. Une étude explique l’origine, assez sommaire, de cette pollution.

En analysant l’air de 50 stations de recharge pour véhicules électriques du comté de Los Angeles aux États-Unis, les chercheurs ont mesuré en moyenne 15 microgrammes de PM2,5 par mètre cube d’air, contre 12 dans les stations-service et 7 à 8 en milieu urbain. Dans certains cas, les appareils ont relevé des pics impressionnants à 200 microgrammes, comparables à une pollution routière intense. Ces particules, invisibles à l’œil nu et trente fois plus fines qu’un cheveu, sont connues pour pénétrer profondément dans l’organisme, augmentant les risques de maladies respiratoires et cardiovasculaires.

Le problème ne vient pas des véhicules, mais des armoires électriques qui alimentent les bornes. Si elles ne produisent pas de particules fines, elles les remettent involontairement en suspension avec leurs puissants ventilateurs. Ces armoires, qui abritent les convertisseurs AC/DC, doivent en effet se refroidir en permanence à l’aide de ces ventilateurs. La pollution, notamment générée par les véhicules thermiques, est donc concentrée autour des bornes de recharge. Toutefois, elle décroît rapidement dès que l’on s’en éloigne de quelques dizaines de mètres.

Les chercheurs recommandent donc aux électromobilistes de rester à l’intérieur de leur voiture ou de s’écarter le temps de la recharge. L’ajout de filtres aux armoires pourrait réduire ces effets indésirables.

