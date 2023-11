Image de synthèse d'éoliennes CRVT à axe vertical / Visuel : World Wide Wind.

Ne voyez pas dans l’étrange inclinaison de cette éolienne offshore un hommage à Michael Jackson et son fameux Smooth Criminal, mais plutôt un moyen de rendre l’éolien en mer moins cher, plus rapide à installer et pourquoi pas. Conçue par la société World Wide Wind, cette éolienne devrait prochainement voir le jour sous la forme d’un prototype de 19 mètres de haut.

La startup norvégienne World Wide Wind développe actuellement un type d’éolienne d’un genre nouveau. Censée résoudre de nombreuses problématiques liées au déploiement des parcs éoliens offshore, elle a plus d’un tour dans son sac. Son architecture VAWT (Vertical Axis Wind Turbine) permet d’intégrer tous les éléments les plus lourds, comme le générateur, sous le niveau de la mer. Ces éléments, servant ainsi de contrepoids, sont présentés comme plus faciles d’accès que sur les éoliennes traditionnelles. Dite contrarotative, l’éolienne possède deux turbines de 3 pales tournant en sens inverse l’une de l’autre, ce qui permet de réduire les efforts sur la structure, mais pas que : la première turbine entraîne le stator tandis que la deuxième entraîne le rotor, ce qui permettrait d’optimiser le fonctionnement du générateur.

Enfin, grâce à ce design, l’éolienne accepterait des vents de quasiment toutes les directions contrairement aux éoliennes classiques dont la nacelle doit pivoter en fonction de la provenance du vent. Pour valider son concept, World Wide Wind s’est associé au groupe de construction norvégien AF Gruppen pour fabriquer un premier prototype de 19 mètres de haut et d’une puissance de 30 kW. Celui-ci sera installé dans le village de Vats, dans le sud-ouest de la Norvège.

À l’issue de ces premiers essais, un prototype de 1,5 MW devrait voir le jour en 2025. L’entreprise espère commercialiser ses premiers modèles de 24 MW à l’horizon 2030. Selon World Wide Wind, ce type d’architecture pourrait être adapté pour des puissances de 40 MW et des hauteurs de 400 mètres.

Ces dernières années, les projets d’éoliennes offshore à axe vertical, aussi appelées VAWT (Vertical Axis Wind Turbine) se multiplient, comme les turbines Fawt, au Japon, les S1 et S2 de SeaTwirl, ou encore le prototype de TouchWind. Et pour cause, ce type d’architecture comporterait de nombreux avantages, comme une meilleure accessibilité de certains composants comme le générateur, une structure moins sollicitée, et donc potentiellement allégée, et une mise en place plus rapide.

Mais ce n’est pas tout. Une étude, publiée en 2021 par Oxford Brooks University, suggère qu’en mer, les fermes d’éoliennes à axe vertical auraient un rendement global supérieur de 15 % aux fermes d’éoliennes traditionnelles à axe horizontal, et ce, malgré un rendement individuel inférieur. Cette production d’électricité supérieure tiendrait au fait que les éoliennes à axe vertical génèrent moins de turbulences que les éoliennes traditionnelles, et perturbent donc moins le fonctionnement des autres machines à proximité.

Avant de crier victoire, il faudra tout de même attendre que les perspectives enthousiasmantes de ces éoliennes au design avant-gardiste se concrétisent sur la mer. Pour l’heure, aucun parc éolien offshore de ce type n’est en service.

