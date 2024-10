La station de recharge Cube Eiko / Image : Mob-Energy.

Des batteries stationnaires pour démocratiser la recharge rapide des voitures électriques ? La start-up française Mob-Energy a développé une borne de recharge capable de recharger 20 véhicules chaque jour, sans imposer un raccordement électrique de forte puissance. Appelée Cube Eiko, cette station pourrait bien devenir une solution privilégiée par les entreprises.



Beaucoup d’entreprises hésitent à investir dans des infrastructures de recharge. Celles-ci peuvent impliquer des coûts élevés et des travaux de terrassement longs, perturbant parfois leur fonctionnement. Avec son « Cube Eiko », Mob-Energy propose une solution innovante qui pourrait changer la donne : une station compacte, déployable en seulement trois jours, sans avoir à creuser le sol.

Cette simplicité repose sur un câble hors-sol et l’utilisation de batteries stationnaires reconditionnées. Ce choix contribue non seulement à réduire les coûts, mais aussi à valoriser l’économie circulaire. Chaque Cube Eiko contient des packs de batteries de 50 kWh, capables de stocker l’énergie durant les heures creuses, puis de la restituer aux véhicules selon leurs besoins de recharge. Ce système optimise ainsi l’utilisation du réseau électrique et évite les pics de consommation, réduisant indirectement les émissions liées à la production d’électricité. C’est aussi un bon moyen pour installer un système de recharge performant sans augmenter la puissance souscrite et les éventuels aménagements nécessaires à cette élévation de puissance.

Un système modulaire pour s’adapter aux besoins de chaque client

L’aspect évolutif de cette solution est un autre atout : les entreprises peuvent, en fonction de leurs besoins croissants, ajouter de la puissance, des bornes supplémentaires ou encore du stockage. Une approche flexible, taillée pour accompagner la hausse rapide du parc automobile électrique en France. En moyenne, 200 000 km d’autonomie sont fournis chaque mois par les installations actuelles de Mob-Energy, qui comptent plus de 30 exemplaires déployés à travers le pays.

Parmi ses clients, on retrouve des géants comme Enedis, Airbus, Lidl ou encore Vinci, ce qui témoigne de la confiance des grands groupes dans cette technologie. Si Mob-Energy n’en est pas à son premier essai, cette nouvelle génération de Cubes Eiko pourrait accélérer l’adoption de la mobilité électrique dans les milieux professionnels, en réduisant les investissements.

Source : Automobile Propre