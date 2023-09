L'éolienne en mer Goldwind de 14 MW / Image : Goldwind, améliorée par l'IA Pixelcut.

À cette allure, les éoliennes offshores vont bientôt pousser comme des champignons. Un fabricant chinois annonce en effet être en mesure d’installer une turbine de 14,3 MW en seulement 30 heures.

Cela fait aujourd’hui 25 ans que Goldwind fabrique des éoliennes. On lui doit d’ailleurs la plus grande éolienne offshore au monde. Installée sur le parc éolien offshore de Zhangpu Liuao 2, GWH252-16MW vient juste de battre un record de production. En plein typhon ! Ce parc en mer est le premier au monde à intégrer des éoliennes de 16 MW, là où la plupart des parcs se contentent de turbines de 5 à 10 MW. Lorsqu’il sera pleinement en service, sa capacité sera de 400 MW et il devrait être en mesure de produire pas moins de 1,6 TWh d’électricité chaque année.

Déjà en juin dernier, Goldwind avait annoncé avoir installé son éolienne géante de 16 MW en à peine 3 jours. Plus récemment, le fabricant chinois a relayé sur les réseaux sociaux sa dernière prouesse : poser une nouvelle éolienne offshore – le modèle GWH252-14,3 MW -, de « seulement » 14,3 MW, mais toujours sur le parc de Zhangpu Liuao 2, et en « pas plus de 30 heures de travail ».

Des éoliennes offshores installées de plus en plus vite

Pour en arriver là, le fabricant chinois raconte avoir travaillé à l’optimisation de plusieurs processus traditionnellement chronophages. Des conceptions modulaires et un rotor préassemblé, notamment, ont permis d’accélérer l’installation de 40 %.

La diminution du temps d’installation des éoliennes offshores apparaît comme une très bonne nouvelle face à l’urgence climatique. Et les Chinois ne sont pas les seuls à faire des progrès en la matière. Des études scientifiques le confirment. En 2017, par exemple, l’installation des éoliennes offshores et de leurs fondations ne prenait même plus un tiers du temps par mégawatt installé que ce qu’elle prenait au début des années 2000. À la faveur, notamment, de l’augmentation de la taille des éoliennes en question. Une augmentation en taille qui n’affecte pas négativement la durée de montage. Le seul paramètre qui semble vouloir continuer à peser, c’est la météo. L’hiver, en mer du Nord, par exemple, il peut falloir deux fois plus de temps pour poser une éolienne offshore que l’été.

