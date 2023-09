La solution tout-en-un hors-réseau Ecofreedom / Image : Kilovault.

La société Kilovault cherche à démocratiser l’installation des systèmes de stockage en site isolé grâce à une gamme de batteries précâblées et faciles à installer. Cette solution pourrait contribuer à la décarbonation des sites isolés et non raccordés au réseau électrique.

La société américaine Kilovault, spécialiste des solutions de stockage d’énergie, vient de présenter une nouvelle gamme de batteries pour installation solaire appelées « Uniti EcoFreedom », dont la capacité s’échelonne de 4,32 kWh à 18 kWh. Mais contrairement aux systèmes de stockage d’une puissance similaire, ces batteries ont une spécificité : elles peuvent être installées et raccordées rapidement, et par une seule personne.

Pour parvenir à une telle facilité de mise en œuvre, le fabricant a créé un système modulaire qui peut être monté et démonté à la manière d’un mécano avec des éléments pré-câblés. Au cœur de cette installation, les batteries sont composées de plusieurs modules pour en faciliter le transport. À titre d’exemple, le modèle « EcoFreedom 10 », plus gros modèle de la gamme, comprend 4 batteries LFP de 100 Ah et d’une tension nominale de 51,2 V.

Chaque modèle est équipé d’un contrôleur de charge MPPT (Maximum power point tracker) pour recevoir le courant continu issu d’une installation photovoltaïque allant jusqu’à 11 kW de puissance, et même deux circuits de 11 kW pour le plus gros modèle. Enfin, les batteries comprennent un onduleur AC monophasé équipé de disjoncteurs pour permettre l’alimentation directe d’appareils électriques (jusqu’à 5 kW de puissance pour les modèles « EcoFreedom Lite » et 5, et 10 kW pour le modèle « EcoFreedom 10 »). Une fois assemblée, l’installation fait 2 m de haut pour 72 cm de large, pèse plus de 300 kg et peut tenir debout sans être fixée.

Côté tarif, la « EcoFreedom Lite » (4,22 kWh exploitable) devrait être commercialisée au prix de 6 455 €, la « EcoFreedom 5 » (9,6 kWh exploitable) à 9 922 € et la « EcoFreedom 10 » (18,4 kWh exploitable) à 11 989 €. Aucune information n’a, pour le moment, été communiquée sur une potentielle commercialisation en France.

Décarboner les installations hors réseau en associant solaire et batteries

Longtemps, les sites isolés devaient leur alimentation électrique à des groupes électrogènes particulièrement polluants, seuls moyens d’obtenir de l’énergie en continu, de jour comme de nuit. Le développement des installations solaires associées à des systèmes de stockage d’énergie permet désormais d’atteindre une autonomie réelle et décarbonée. Certains pays, dont le réseau électrique est sous-dimensionné, misent sur ce type de technologie pour faciliter l’accès à l’électricité. C’est notamment le cas du Kenya qui a récemment lancé un appel d’offres pour le déploiement de micro-réseaux solaires isolés.