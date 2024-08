Et si on vous disait qu’estimer le potentiel photovoltaïque de son logement était désormais un vrai jeu d’enfant ? Grâce au tout nouveau site français potentielsolaire, vous n’avez qu’à connaître votre adresse pour obtenir une estimation de votre installation future installation. De quoi se faire une idée du seuil de rentabilité, et de la production annuelle possible.

Quand on envisage d’investir dans une installation photovoltaïque, il est parfois difficile de se faire un premier avis sur le potentiel de son logement. Et pour cause, de nombreux paramètres sont à prendre en compte : l’ensoleillement de la région, l’inclinaison de la toiture, son orientation ou encore la surface disponible. Il existe bien des sites comme le Photovoltaic geographical information system (PGVIS), qui permettent de réaliser des simulations de production d’électricité d’origine solaire. Néanmoins, ces sites de simulation sont complexes à prendre en main. C’est ce même constat qui a donné l’idée à Paul-Marie Dubois de créer le site potentielsolaire. Ce site, dicté par la simplicité d’utilisation, permet d’obtenir en seulement quelques clics une estimation chiffrée du potentiel solaire de sa toiture, prenant en compte les caractéristiques du bâtiment, mais également le montant de la facture d’électricité afin de calculer les économies réalisées et la durée de retour sur investissement.

Un outil plus facile à aborder que les cadastres solaires

Le site permet ainsi de réaliser des simulations semblables à ce que l’on peut obtenir avec un cadastre solaire, à la différence que le site potentielsolaire fonctionne sur toute la France. Les cadastres solaires, dont la facilité d’utilisation est inégale, sont disponibles à l’échelle départementale.

Pour utiliser le site pontielsolaire, rien de plus simple. Il suffit de renseigner son adresse, puis de lancer la simulation. Si le bâtiment sélectionné n’est pas le bon, il suffit de cliquer dessus depuis la carte satellite. Ensuite, le site décrit la qualité de l’ensoleillement, de l’orientation ainsi que de l’inclinaison. Une jauge permet de faire varier la puissance installée, et indique le prix indicatif de l’installation en comprenant le matériel, la main d’œuvre ainsi que les potentielles aides. L’énergie produite sur un an est également estimée. Enfin, une autre jauge permet d’indiquer le montant de sa facture d’électricité, permettant ainsi de calculer les économies potentielles sur la facture, de même que le seuil de rentabilité. Grâce à ces informations, il est plus facile d’appréhender la faisabilité d’une installation solaire, et de se projeter sur un potentiel investissement.