crédit : RE

L’installation de panneaux solaires connait une forte croissance depuis l’augmentation du coût de l’énergie. Mais comment installer des panneaux solaires chez soi ? faut-il obligatoirement passer par un professionnel ? Quelles sont les démarches administratives. Le point.

Pourquoi installer des panneaux solaires chez soi en 2025 ?

Réduire le coût de la facture énergétique est l’objectif lorsque nous souhaitons réaliser une installation de panneaux solaires chez soi. Que ce soient des panneaux photovoltaïques, thermiques ou hybrides placés sur le toit ou que ce soient des panneaux solaires plug and play, il y a quelques règles à respecter los de l’installation.

Les étapes clés de l’installation de panneaux solaires

Les panneaux solaires doivent être positionnés de sorte que l’ensoleillement soit le plus important possible. Avant de choisir une installation de panneaux photovoltaïques et autres solaires, il faut se renseigner en mairie pour les démarches administratives et pour connaitre les éventuelles restrictions qui pourraient vous interdire la pose de ces panneaux comme dans une zone protégée, inondable, agricole, naturelle ou forestière)

Etude de faisabilité et diagnostic énergétique



Lorsque les démarches administratives sont connues, il est recommandé de faire une étude de faisabilité afin d’avoir une installation optimale. Cette étude prendra en compte le lieu d’implantation des panneaux, les conditions météorologiques, la configuration de l’installation, le calcul de votre production énergétique et une étude financière pour l’acquisition et la pose de vos panneaux solaires.

Installer des panneaux solaires aura également un impact positif sur le classement de votre DPE, diagnostic de performance énergétique. En effet, l’énergie renouvelable autoconsommée est prise en compte dans le calcul du DPE en étant déduite de votre consommation d’énergie totale. Un meilleur DPE valorise votre maison en cas de vente ou de location.

Choix des panneaux solaires selon vos besoins



Le choix de panneaux solaires n’est pas à prendre à la légère et devra être fait en fonction de vos besoins.

Si vous souhaitez uniquement produire de l’électricité pour une autoconsommation ou pour éventuellement la revendre à votre fournisseur d’ énergie, le choix devra se faire sur des panneaux photovoltaïques .

. Pour réduire la consommation énergétique nécessaire à la production de votre eau chaude ou de votre système de chauffage, il faut se tourner vers des panneaux solaires thermiques .

. Si vous souhaitez réduire votre consommation électrique et chauffer en même temps l’eau chaude sanitaire, les panneaux solaires hybrides sont à privilégier.

Enfin si vous désirez vous servir de l’électricité verte pour alimenter uniquement des petits appareils électroménagers ou informatiques, les panneaux solaires plug and play seront suffisants.

Le nombre de panneaux solaires est à définir en fonction de l’utilisation et de l’autoconsommation souhaitées.

Processus d’installation : du câblage à la mise en service



Pour installer des panneaux solaires, il est primordial de toujours trouver une exposition vers le Sud afin d’avoir un ensoleillement maximal. L’inclinaison du panneau doit être comprise entre 30 et 35° pour un fonctionnement idéal.

Le câblage des panneaux solaires est une opération délicate et doit être adapté à l’installation. Si ce n’est pas le cas, votre installation pourrait ne pas fonctionner correctement ou avoir un rendement moindre que prévu. En outre, si les normes électriques se sont pas respectées, il peut y avoir des risques de courts-circuits ou d’incendies.

Si vous n’utilisez pas de panneaux plug and play, tournez-vous vers un professionnel pour une installation conforme et sécurisée.

Avant de mettre le système de panneaux solaires en service, il est primordial de vérifier chaque connexion et de faire divers tests de mesure au niveau des tensions des panneaux.

Récapitulatif des diverses étapes de l’installation de panneaux solaires

Étapes Description Démarches administratives Déclaration de travaux ou permis de construire Vérifier les éventuelles interdictions d’installation Choix des panneaux Photovoltaïques Thermiques Hybrides Puissance et nombre de panneaux Emplacement Orientation Sud et avec une inclinaison de 30° pour un fonctionnement et un rendement optimal Câblage Pour la sécurité de l’installation et le rendement Raccordement Vérification des raccordements avant mise en service totale Intégration au réseau Si vous souhaitez revendre votre électricité Maintenance A faire régulièrement pour une performance durable des panneaux

Installation en autoconsommation ou via un installateur professionnel ?

Si vous décidez de poser vos panneaux solaires vous-même, l’installation sera gratuite mais vous ne pourrez pas revendre le surplus de production. Le coût de pose par un professionnel peut fortement varier mais vous aurez droit à des aides financières sous réserve de respecter certains critères. Pour la pose sur un toit, il est fortement conseillé de passer par un installateur professionnel.

Avantages et inconvénients de l’installation en DIY



Les avantages de l’installation DIY :

L’avantage principal est l’économie réalisée sur le coût de la pose. Cette économie peut aller jusqu’à 50 % par rapport à une installation par un professionnelle.

par rapport à une installation par un professionnelle. Les panneaux plug and play ne nécessite pas de connaissance d’avoir des connaissances dans le domaine électrique.

Les inconvénients du DIY :

Pas de support technique en cas de problème à la suite d’une mauvaise installation.

Les garanties sont moindres et ne couvriront pas la partie connectique à votre réseau électrique.

et ne couvriront pas la partie connectique à votre réseau électrique. Les démarches administratives peuvent être fastidieuses voir omises pour certains.

Pourquoi faire appel à un professionnel certifié ?



L’installation de panneaux solaires par un professionnel est un gage de sécurité et de qualité. En effet, les installateurs doivent disposer de formations avant de pouvoir poser les panneaux solaires. Il est conseillé de faire appel à un installateur ou une entreprise dont les personnes sont certifiées RGE. Ce label, Reconnu Garant de l’Environnement, impose des formations et des contrôles à tous ses prestataires pour une prestation de haute qualité.

En faisant appel à un professionnel RGE pour votre installation et uniquement dans ce cas, vous pourrez bénéficier financières si vous y êtes éligibles.

Enfin, un professionnel pourra vous conseiller sur la meilleure solution de panneaux solaires à avoir en fonction de vos besoins et de votre budget.

L’inconvénient principal de passer par un professionnel certifié est le coût qui peut vous faire doubler le budget de votre projet d’installation de panneaux solaires.

Conclusion : Quelle est la meilleure méthode d’installation en 2025 ?

Pour alimenter les petits appareils ménagers du quotidien, l’installation d’un panneau solaire plug and play peut suffire. En revanche, pour un projet d’autoconsommation globale ou avec revente d’électricité, la meilleure méthode d’installation est de faire appel à un professionnel RGE.

Faites cependant attention aux arnaques avec ces quelques conseils :

Préférez un professionnel de votre région, prenez le temps de choisir et de comparer les offres et surtout demandez lui ses certifications. Les autres conseils pour éviter les arnaques :

Ne donnez pas suite à des pseudos professionnels qui vous contacte par téléphone, mail ou à domicile sans que ce soit vous qui ayez entreprise la démarche.

Les installations à 1€, gratuites ou dites rentables à 100 % immédiatement n’existent pas.

Enfin, pour les aides financières renseignez-vous auprès de l’ADEME ou de l’ANAH avant de signer et encore plus si on vous promet des subventions spéciales ou d’aides européennes (car elles sont très limitées et encadrées).