Un panneau solaire détruit par la grêle en cours de traitement dans une usine de recyclage / Image : Révolution Énergétique.

La grêle peut gravement endommager les champs de panneaux solaires. Mais les ingénieurs travaillent à mettre au point des systèmes de protection de plus en plus efficaces.

Quand la grêle s’abat sur un champ de panneaux solaires, cela peut faire beaucoup de dégâts. C’est arrivé en ce début d’année 2024, près de Houston (États-Unis). Des centaines de panneaux photovoltaïques ont été endommagés du côté de Fighting Jays, un champ de 350 mégawatts (MW) mis en service seulement un an et demi plus tôt. Avec pour conséquence, une perte de production s’étalant sur plusieurs mois. Mais, selon les exploitants, pas de fuite d’éléments toxiques — comme le plomb ou le cadmium — dans l’environnement.

La grêle, ennemi des panneaux solaires

Alors que les panneaux solaires deviennent plus grands et que leur verre s’affine — pour des raisons de coûts —, le risque augmente. Aux États-Unis, les assurances estiment que plus de la moitié des coûts engagés pour des sinistres sur des installations photovoltaïques sont déjà imputables à la grêle. Avec le réchauffement climatique, les scientifiques s’attendent à ce que les épisodes tempétueux deviennent plus fréquents encore. Dans certaines régions, un dispositif anti-grêle a donc été mis en place. Il permet de modifier l’inclinaison des panneaux en cas d’alerte pour les protéger des grêlons. La technique a plutôt bien fonctionné en 2022, dans l’ouest du Texas. L’exploitant des parcs solaires Prospero 1 et 2 rapporte que les panneaux inclinés à 60° et touchés par des grêlons de 5 centimètres n’ont presque pas été endommagés. En revanche, un tiers de ceux qui ont eu à affronter des grêlons de plus de 7 centimètres ont subi des dommages.

En juin 2023, la ferme photovoltaïque de 5,2 MW de Scottsbluff, dans le Nebraska (États-Unis), a eu moins de chance. Les 14 000 modules de 380 watts (W) installés là depuis 2019 seulement ont été gravement endommagés. La faute, semble-t-il, à un système de protection qui ne s’est pas mis en marche. Il aura fallu attendre déjà 2024 pour que l’installation soit remise en service.

À lire aussi

Une fonction « rangement » pour protéger les panneaux photovoltaïques

Pour améliorer leurs systèmes, les ingénieurs continuent de travailler. Certains recommandent d’incliner les panneaux photovoltaïques jusqu’à 75°. De son côté, la société Terrasmart, fournisseur de supports pour panneaux solaires, notamment, mise sur une fonction « rangement » intelligente. Ses trackers installés sur les panneaux photovoltaïques permettent non seulement de les incliner lorsque la tempête approche, mais aussi de procéder automatiquement et de manière optimale. Car une connexion à des données météorologiques en temps réel livre au logiciel les conditions de grêle et de vent qui lui permettent de prendre la décision. Avec à l’esprit de « ranger » les panneaux plutôt trop souvent que pas assez. Parce que des experts avancent que le système pourrait permettre de division par 20 les pertes financières liées aux tempêtes de grêle.

À lire aussi