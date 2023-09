L'éolienne Goldwind GWH252-16 MW en service / Image : Goldwind, améliorée via l'IA Pixelcut.

Elle était déjà la plus puissante éolienne au monde à entrer en service. Installée au large de la Chine, une turbine chinoise vient de battre le record de production sur 24 heures, à la faveur d’une puissante tempête.



Il y a moins d’un mois, un prototype de 14 MW — boostée à 15 MW — du fabricant danois Vestas battait le record de production éolienne sur 24 heures. La performance a été réalisée sur un site de test, au nord du Danemark, connu pour ses conditions de vent favorables. L’éolienne offshore géante produisait, en un seul jour, quelque 359 MWh.

Le record n’aura pas tenu bien longtemps. Ce 1ᵉʳ septembre 2023, il a été battu par une éolienne en mer de 16 MW du fabricant chinois Goldwind. La GWH252-16MW, en service depuis quelques semaines sur le parc éolien offshore de Zhangpu Liuao, a produit pas moins de 384,1 MWh sur une période de 24 heures. De quoi, selon l’exploitant du parc, répondre à l’équivalent de la consommation de 170 000 personnes.

Des typhons favorables à la production d’électricité éolienne



Lorsque le parc éolien offshore de Zhangpu Liuao 2 sera complet, la puissance installée y sera de 400 MW pour une production attendue de 1,6 TWh d’électricité bas-carbone chaque année. Il restera le premier au monde à intégrer une éolienne de 16 MW. Elle avait été installée en trois jours seulement à la fin du mois de juin dernier puis raccordée au réseau ce 19 juillet. Et sa folle histoire ne s’arrête pas là. Depuis qu’elle se dresse au large de la province du Fujian, au sud-est de la Chine, elle a déjà eu à affronter pas moins de trois typhons. Appelez-les aussi ouragans ou cyclones, du point de vue du météorologue, c’est la même chose, seul le lieu change.

Le dernier en date a d’ailleurs profité à l’éolienne géante. Grâce à un design qui lui permet d’ajuster son fonctionnement en temps réel. C’est ainsi au passage de ce typhon qu’elle a établi son record. J’ai nommé le typhon Haiku et ses vents soufflants à des vitesses allant jusqu’à 23,56 mètres par seconde (85 km/h) à sa périphérie. Pas loin de la vitesse maximale théorique qu’une éolienne peut supporter.

Pour rappel, l’éolienne géante de Goldwind dispose de pales de 123 mètres de long pour un rotor d’un diamètre de 252 mètres. Elle balaie ainsi une superficie de quelque 50 000 mètres carrés. De quoi lui permettre, sur le papier, de générer 34,2 kWh d’électricité par tour. Et environ 66 GWh par an. C’est à peine moins que le potentiel — annoncé de 67 GWh par an — de celle qui est devenue récemment la plus puissante éolienne à entrer en service, la MySE 16-260 du fabricant chinois Mingyang Smart Energy. Ce dernier annonce qu’elle est capable de résister à des vents de près de 80 m/s (288 km/h).