Crédit photo : DualSun

Afin de ne pas devoir choisir entre produire de la chaleur ou de l’électricité, il est possible d’investir dans des panneaux solaires hybrides qui créent simultanément de la chaleur et de l’électricité. Fonctionnement, prix, rendement, voici quelques informations utiles sur ces panneaux hybrides.

Qu’est-ce qu’un panneau solaire hybride ?

Le panneau solaire hybride intègre les technologies thermique et photovoltaïque. Mais comment fonctionne ce panneau solaire double fonction ? A-t-il un rendement aussi performant que les panneaux individuels thermiques et photovoltaïques ?

Comment fonctionne un panneau solaire hybride ?

Les panneaux solaires hybrides photovoltaïques thermiques ont une fonction 2 en 1, c’est-à-dire qu’ils peuvent produire de l’électricité et de la chaleur en même temps. Ils incluent :

Des capteurs thermiques pour capturer la chaleur solaire qui servira à chauffer l’eau chaude sanitaire ou votre système de chauffage,

Des capteurs photovoltaïques pour capter les rayons solaires nécessaires à la production d’électricité.

Production d’électricité et de chaleur en simultané



Afin de pouvoir produire de l’électricité et de la chaleur en même temps, chaque panneau solaire hybride possède des capteurs photovoltaïques fabriqués en silicium sur sa face avant, côté soleil, et des capteurs thermiques sur sa face arrière. Ce type de panneau utilise donc l’énergie solaire de manière plus efficace et offre un très bon rendement.

Les technologies hybrides disponibles en 2025



Deux types de panneaux solaires hybrides sont possibles :

À air (aussi appelé panneaux aérovoltaïques) : un ventilateur permet de récupérer la chaleur que le système photovoltaïque va générer afin de le diffuser dans votre maison par un système de ventilation adapté.

À eau : La chaleur produite par les cellules photovoltaïques est récupérée par un absorbeur qui va réchauffer le fluide caloporteur. Ce fluide va circuler dans un circuit fermé panneau solaire-ballon d’eau chaude oui chauffage-panneau solaire.

Avantages des panneaux solaires hybrides

Les panneaux solaires hybrides sont idéaux pour les constructions neuves, les habitations basse consommation ou les bâtis anciens rénovés car l’isolation doit être optimale. L’isolation est un paramètre important pour garantir des économies conséquentes sur votre facture énergétique grâce à ces panneaux solaires double-fonction.

Optimisation de l’espace et de la production énergétique



L’installation de panneaux solaires hybrides a également l’avantage de prendre moins de place que l’installation séparée de panneaux photovoltaïques et de panneaux thermiques. Outre ce gain de place, ces panneaux utilisent l’énergie solaire à 100% (rayonnement et chaleur). La production énergétique sera également optimisée si les panneaux solaires sont installés avec une bonne inclinaison (entre 30 et 40°), sont orientés au Sud et ne sont pas cachés par une zone ombragée comme des arbres ou une cheminée.

Le refroidissement du panneau solaire hybride évite également sa surchauffe et améliore son rendement.

Rendement énergétique supérieur



Le rendement d’un panneau solaire hybride est plus élevé de 5 à 15 % qu’un panneau photovoltaïque grâce à ce système de refroidissement.

Un panneau solaire hybride peut avoir un rendement aux alentours de 40 % selon l’ensoleillement. Néanmoins, ce type d’installation peut ne pas être suffisant pour combler la consommation en hiver à cause d’un taux d’ensoleillement plus faible à cette période qui réduit sa performance.

De plus, le réchauffement de l’eau par un panneau solaire hybride couplé à un chauffe-eau solaire permet d’atteindre un rendement énergétique de ce dernier jusqu’à 70 % supérieur à un chauffe-eau conventionnel. Ce rendement sera d’autant plus élevé si la distance entre les panneaux et le chauffe-eau solaire est courte.

Voici un tableau comparatif panneaux solaires hybrides / panneaux solaires classiques.

Panneaux hybrides solaires Panneaux solaires (photovoltaïques ou thermiques) Usage 2 en 1 : production d’électricité et de chauffage Photovoltaïque = électricité Thermique = eau chaude et chauffage Installation Gain de place lors de l’installation Peu d’installateurs habilités Surface d’installation importante Rendement Rendement plus élevé jusqu’à 70 % Mais production impactée par l’ensoleillement ou la température Rendement entre 15 et 20 % Production possible même par temps couvert Prix estimatif avec pose Entre 13 000 et 16 000 € (3kWc) Retour sur investissement : entre 10 et 15 ans Entre 6 000 et 10 000 € (3kWc) Retour sur investissement : entre 8 à 12 ans Entretien Régulier et annuel Régulier Bilan carbone Très bas Bas

Pourquoi opter pour des panneaux solaires hybrides ?

Choisir des panneaux solaires hybrides peut être une solution en cas de petites surfaces de toitures et pour avoir un retour sur investissement rapide malgré un prix d’achat et de pose assez conséquent ; comptez en moyenne entre 13 000 et 16 000 € pour l’installation de panneaux hybrides d’une puissance de 3 kilowatt-crête. Les panneaux solaires hybrides sont idéaux pour réduire la facture énergétique en cas de consommation d’eau chaude très importante.