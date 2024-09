Image : Révolution Énergétique

Du fait d’un prix qui chute en flèche, l’installation de panneaux solaire sur son balcon apparaît comme un bon plan de plus en plus intéressant pour économiser quelques euros sur sa facture d’électricité. Néanmoins, malgré une facilité d’installation déconcertante, la mise en place de ce type d’équipements doit répondre à certains règles, notamment pour assurer la sécurité de tous.

L’autorité néerlandaise de normalisation (NEN) vient de communiquer une mise en garde au sujet de l’installation de systèmes photovoltaïques sur les balcons. Effet combiné de la hausse du coût de l’énergie, et de la baisse du tarif des panneaux solaires, les petites installations solaires gagnent rapidement en popularité, en particulier en Allemagne. Qu’il s’agisse d’installations réalisées sur-mesure par des bricoleurs avertis, ou de modèles plug-and-play disponibles dans le commerce, les installations fleurissent sur les balcons des immeubles. Néanmoins, l’augmentation du nombre d’installations de ce type pourrait engendrer des accidents, du fait d’une mauvaise connaissance des risques associés à l’installation de ces équipements sur un balcon ou une terrasse. Dans cette situation la NEN a donc rappelé les règles à respecter, en particulier en matière de fixation de ces panneaux

Ces panneaux sont souvent lestés pour garantir leur stabilité. Mais le poids de ce lest est défini par un ensemble de contraintes parfois négligées. Il doit, en effet, garantir une bonne résistance au vent des panneaux, et dépendra de l’orientation et de la force du vent. Cependant, il faudra veiller à ne pas dépasser les contraintes de charge du balcon en question. Ce n’est pas tout. Lorsque le lest est constitué de bacs d’eau, ces derniers peuvent se vider petit à petit à cause de l’évaporation, il convient donc d’en vérifier le niveau de manière régulière.

Le NEN insiste également sur l’importance d’avoir un circuit dédié pour injecter du courant sur le réseau. En cas de système plug-and-play, il est possible de le brancher à une simple prise de courant. Néanmoins, il est fortement conseillé de ne pas ajouter de gros consommateurs sur le même circuit. Surtout, le NEN rappelle que les multiprises pour raccorder ce type d’installations sont à bannir.

De nombreuses règles à respecter

De manière plus générale, si l’installation de ce type de mini centrale solaire pourrait être considérée comme un vrai jeu d’enfant pour les bricoleurs, cette facilité de mise en place ne doit pas faire perdre de vue les nombreuses dispositions réglementaires associées à leur installation. Outre les précautions techniques à respecter, tant du point de vue de la stabilité que du branchement électrique, de nombreuses règles sont à respecter avant de pouvoir procéder à l’installation.

Tout d’abord, il est indispensable de consulter le règlement de copropriété qui régit l’ensemble des règles liées à l’utilisation des balcons. Dans certains immeubles, il est, en effet, impossible d’installer des dispositifs visibles sur les balcons. Ensuite, toute modification de l’aspect extérieur de l’immeuble doit être approuvée par l’assemblée générale des copropriétaires.

Au-delà des règles propres à l’immeuble en question, il faudra vérifier que ce type d’installation est autorisé dans le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune. Enfin, les panneaux étant situés à une hauteur supérieure à 1,80 mètres, une déclaration préalable de travaux est nécessaire.