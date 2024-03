Le projet d'usine de panneaux solaires HoloSolis / Visuel : HoloSolis.

Le projet d’usine de panneaux solaires qui devrait être basé à Sarreguemines-Hambach (57) va obtenir un coup de pouce de la région Grand Est grâce à une aide de 3 millions d’euros qui vient d’être votée.

Selon les objectifs fixés par la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE), la France doit atteindre entre 35,1 et 44 gigawatts (GW) de capacité en matière de photovoltaïque d’ici 2028. Pour cela, la filière doit accélérer la cadence et installer de nouveaux sites de production. C’est ainsi qu’une méga usine photovoltaïque doit s’installer dans l’est de la France. Après la désillusion du projet avorté de Rec Solar qui n’ouvrira finalement pas en Moselle, mais aux États-Unis, le territoire entend prendre sa revanche et voir aboutir un nouveau projet. Et ce sera celui porté par le consortium HoloSolis.

La gigafactory verra le jour à Hambach, en Moselle. Les travaux devraient débuter au deuxième trimestre 2025 pour un début de production l’année suivante. 10 millions de modules et 550 millions de cellules devraient être produits chaque année sur le site, soit une capacité de 5 GW. Cela représente l’équivalent des besoins énergétiques d’un million de foyers et 8 % des importations européennes de panneaux photovoltaïques en 2022.

À lire aussi

1 700 emplois d’ici 2027 sur le site de la gigafactory de Hambach

Et c’est une très bonne nouvelle pour le territoire puisque le projet va créer de l’emploi avec 400 contrats à durée indéterminée (CDI) envisagés dès 2025 et une estimation portée à 1 700 emplois d’ici 2027, lorsque l’usine tournera à pleine capacité.

Côté investissement, il est chiffré à plus de 700 millions d’euros. Pour soutenir le projet, la région Grand Est vient d’annoncer avoir voté une aide de 3 millions d’euros au cours d’une commission permanente qui s’est réunie le 23 février 2024, afin de soutenir le projet. Et ce projet n’est pas le seul actuellement sur le territoire puisqu’une méga usine de panneaux solaires devrait être construite par Carbon à Fos-sur-Mer, près de Marseille. L’usine devrait être lancée dès 2025 et produire 5 GW de panneaux photovoltaïques par an.