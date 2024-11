Le kit solaire avec batterie proposé par Upwatt.

Du 29 novembre au 2 décembre 2024, à l’occasion du Black Friday, Upwatt casse les prix sur certains de ses kits solaires. Parmi les offres phares, le kit solaire plug and play de 3 000 Wc avec batterie 2 kWh de Zendure est proposé à seulement 2 049,90 € au lieu de 4 270,62 €. La livraison est offerte.

ⓘ Communication commerciale pour Upwatt

Le Black Friday est peut-être l’occasion rêvée pour passer à l’autoconsommation solaire. À cette occasion, Upwatt, un des leaders de la vente de panneaux solaires et batteries en ligne, lance une belle promo sur son kit solaire avec stockage plug and play d’une puissance de 3 000 Wc pour 2 kWh de batterie. Ce pack affiché à -52 % permet une réduction de 2 220,72 € sur le prix habituel !

Découvrir l'offre solaire + batterie sur UPWATT ☀️

Une production solaire optimisée

Grâce à ses six panneaux solaires Trina Solar 500 Wc, ce kit offre une puissance totale de 3 000 Wc. Les panneaux, garantis 25 ans, sont conçus pour capturer un maximum d’énergie même par faible ensoleillement. Leur conception bi-verre assure une durabilité accrue et un rendement élevé, avec une performance garantie à 87,4 % après 30 ans.

L’énergie produite est convertie en courant alternatif grâce au micro-onduleur APSystems EZ1-H connecté en WiFi de 960 VA. Pour conserver l’énergie excédentaire, et donc optimiser l’autoconsommation, le kit est associé à la batterie Zendure AB2000 (1 920 Wh) et son module Zendure SolarFlow Hyper 2000, chargé de convertir et gérer le courant injecté dans l’habitation. L’ensemble permet un stockage fiable, idéal pour une utilisation nocturne ou par temps couvert. Sa capacité évolutive permet de s’adapter aux besoins futurs de votre système énergétique.

Un suivi intelligent et connecté

Le module Shelly Pro 3EM, inclus dans le kit, assure une gestion énergétique en temps réel. Connecté en Wi-Fi ou Ethernet, ce compteur d’énergie suit votre production et consommation via une application smartphone.

L’un des points forts de ce kit est sa simplicité d’installation. Conçu pour un branchement direct sur deux prises domestiques standard, il ne nécessite aucune modification complexe de votre installation électrique. Quelques heures suffisent pour démarrer votre production solaire et réduire votre facture énergétique.

Découvrir le kit sur UPWATT ☀️

Contenu détaillé du kit :

6 panneaux solaires Trina Solar 500 Wc , garantis 25 ans.

, garantis 25 ans. 1 Micro-onduleur APSystems EZ1-H pour une conversion efficace de l’énergie.

pour une conversion efficace de l’énergie. 1 Module Zendure SolarFlow Hyper 2000 , intelligent et évolutif.

, intelligent et évolutif. 1 Batterie Zendure AB2000 (1920 Wh), durable et fiable.

(1920 Wh), durable et fiable. 1 Shelly Pro 3EM , compteur connecté pour un suivi précis.

, compteur connecté pour un suivi précis. 8 Câbles et connecteurs MC4 pour une installation rapide et sécurisée.

pour une installation rapide et sécurisée. 1 Câble Plug and Play pour le micro-onduleur EZ1.

pour le micro-onduleur EZ1. 1 système de fixation selon votre surface de pose (en option)

Une opportunité à saisir

Avec une remise de 52 %, une livraison offerte, et une installation simplifiée, ce kit solaire Plug and Play constitue une offre incontournable pour le Black Friday 2024. Que ce soit pour réduire vos factures ou produire votre propre énergie, Upwatt vous accompagne dans la transition énergétique.