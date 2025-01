Le parc éolien flottant Provence Grand Large / Image : EDF Renouvelables.

L’identité des industriels qui devront construire et exploiter les deux grands parcs éoliens flottants français en Méditerranée a été dévoilé. Ce sont les consortiums « Éoliennes Méditerranée Grand Large » et « Ocean Winds » qui installeront les turbines au large de Fos-sur-Mer et de Narbonne.

La Commission de Régulation de l’Énergie (CRE) vient de désigner les deux lauréats de l’appel d’offres pour la construction et l’exploitation de deux parcs éoliens flottants en mer Méditerranée, Éoliennes Méditerranée Grand Large et Ocean Winds. Ces projets, situés respectivement dans le golfe de Fos (Bouches-du-Rhône) et au large de la zone narbonnaise (entre Hérault et Aude), participent aux objectifs renouvelables français.

Deux parcs de même puissance, 250 MW

Le premier projet, attribué à Éoliennes Méditerranée Grand Large (associant le français EDF Renouvelables au canadien Maple Power), se déploiera à plus de 25 km des côtes de Fos-sur-Mer. Doté de 22 éoliennes (dont 19 nouvelles unités), ce parc affichera une capacité totale de 250 mégawatts (MW), de quoi alimenter 450 000 foyers dès sa mise en service prévue à l’horizon 2031​​.

Le second projet, porté par Ocean Winds (coentreprise du français Engie et du portugais EDPR), s’implantera dans la zone narbonnaise, entre Agde (Hérault) et Port-la-Nouvelle (Aude), à une distance similaire des côtes. Ce parc intégrera 12 turbines géantes, d’une puissance individuelle de 21,5 MW, pour une capacité de 250 MW. Leur nacelle sera à 163 mètres de haut avec 300 mètres en hauteur maximale de pales. L’investissement s’élève à environ 800 millions d’euros, avec des travaux envisagés pour le début des années 2030​​. Le tarif de rachat est élevé, à 92,7 euros/mégawattheure (MWh).

Des engagements pour l’économie et l’environnement

Le ministre de l’Industrie et de l’énergie, Marc Ferracci, souligne « l’importance de ces projets éoliens, qui combinent une filière industrielle verte et la réponse aux enjeux de la transition énergétique ». Par exemple, les lauréats se sont engagés à :

Recycler les matériaux : des pales aux aimants, tout sera conçu pour être recyclé.

Affecter positivement les territoires : au moins 10 % des prestations seront confiées à des PME locales, avec un financement participatif de 10 millions d’euros prévu par chaque opérateur.

Participer à l’insertion professionnelle : un total de 800 000 heures de travail sera mobilisé, dont 20 % dédiées à la formation des personnes en situation de précarité​.

Après l’attribution d’un premier projet d’éolien flottant au printemps 2024 et l’achèvement des parcs de Fécamp et Saint-Brieuc, cette décision participe à la réalisation des objectifs nationaux : 18 GW d’éolien en mer en service d’ici 2035 et 45 GW d’ici 2050. Avec l’attribution de ces deux projets en Méditerranée, la puissance totale des projets en exploitation, en construction ou en développement sur les côtes françaises atteint désormais environ 5,3 GW.