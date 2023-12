Des éoliennes en Allemagne / Image : Holly Hayes - Flickr CC, qualité améliorée par IA.

Pour la première fois dans l’histoire du pays, la production d’électricité renouvelable sur une année entière a dépassé la barre des 50 % du mix électrique en Allemagne. Mais la route vers un réseau zéro carbone est encore longue.

Tripler la production des énergies renouvelables d’ici 2030. C’est l’engagement que 198 pays ont pris il y a une semaine, juste avant que la COP28 ferme ses portes. Aujourd’hui, c’est plutôt une bonne nouvelle en la matière qu’annonce le Center for Solar Energy and Hydrogen Research Baden-Württemberg (ZSW) et la German Association of Energy and Water Industries (BDEW). Selon les données préliminaires qu’ils ont recueillis, pour la première fois en 2023, plus de la moitié de l’électricité consommée en Allemagne provenait de sources d’énergie renouvelables — notamment de l’éolien. Très exactement 52 %. C’est cinq points de plus que l’année dernière.

En valeur absolue aussi, l’Allemagne établit un record. Une production renouvelable de 267 TWh — dont plus de 110 TWh pour l’éolien terrestre et quelque 20 TWh pour l’éolien en mer. Soit une augmentation de 6 % par rapport à 2022. Rappelons que l’objectif du pays est d’atteindre les 80 % d’électricité renouvelable d’ici 2030. Selon Kerstin Andraea, la directrice de la BDEW, « la réussite n’est pas encore assurée ». Pour permettre à l’Allemagne d’y arriver, il faudra « supprimer les obstacles bureaucratiques ».

D’autant plus rapidement que l’Allemagne vient de s’engager, avec 6 autres pays européens — l’Autriche, la Belgique, la France, le Luxembourg, les Pays-Bas et la Suisse — à éliminer de son réseau électrique, toutes les centrales qui émettent du CO2 d’ici 2035. Or, si les chiffres de la production renouvelables sont encourageants pour le pays, il n’en reste pas moins qu’une grande part de son électricité demeure aujourd’hui produite à partir de combustibles fossiles. Le gaz et le charbon. Résultat, sur l’année, selon les chiffres donnés par Electricity Map, la production d’électricité allemande a émis autour de 400 gCO2eq/kWh. À comparer avec la France, par exemple : moins de 60 gCO2eq/kWh.

L’Allemagne s’attend donc à devoir accélérer encore le déploiement de ses énergies renouvelables. D’autant que le pays prévoit des besoins en électricité bas-carbone qui pourraient plus que doubler d’ici 2030. Car, pour remplacer les combustibles fossiles, d’une part, il faudra produire de l’hydrogène et des carburants de synthèse. Et l’Allemagne envisage d’autre part, pour atteindre ses objectifs de zéro émission nette, d’avoir à capter du CO2 dans l’air. Autant de procédés qui nécessiteront d’être alimentés par une électricité bas-carbone.