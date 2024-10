Image de synthèse du projet DEOS sur le port de Marseille-Fos / Image : GPMM.

Fort de l’expérience acquise avec le déploiement des éoliennes du projet pilote Provence Grand Large, le port de Marseille-Fos prépare l’avenir avec DEOS, un projet de plateforme logistique de 120 hectares dédiés à l’éolien en mer. Objectif de mise en service : 2028.

Le projet DEOS, du Grand port maritime de Marseille-Fos se précise. Plus de 6 mois après son annonce par Christophe Castaner, l’heure est bientôt à la concertation publique qui devrait débuter le 14 octobre.

Outre cette phase de concertation, on en sait désormais un peu plus sur les contours du projet à 550 millions d’euros. Celui-ci devrait être composé d’une plateforme terrestre de 75 hectares, et de 45 hectares en mer dédiés au stockage provisoire des flotteurs et des éoliennes. Au total, le site devrait permettre de fabriquer et stocker des éoliennes de 300 mètres de haut à raison de 2 unités par mois, pour un objectif annuel de 25 éoliennes flottantes. Pour construire cette plateforme, les équipes du port de Marseille-Fos ne devront pas perdre de temps. En effet, l’échéance a été fixée à la fin de l’année 2028.

Objectif : être prêt pour la construction des deux parcs AO6

Cette date n’a pas été fixée au hasard. Elle devrait, en effet, permettre au port de Marseille d’être un candidat de choix pour la construction des flotteurs et le montage des éoliennes des deux parcs de l’appel d’offres AO6 Méditerranée. Ces deux parcs d’éoliennes flottantes devraient afficher une puissance de 250 MW chacun. Le premier des deux est prévu à seulement 26 km au large d’Agde, tandis que le second devrait être construit à 27 km au large de Port-Saint-Louis-du-Rhône.

Si tout se passe bien, les deux parcs devraient être mis en service à partir de 2031. Dans un second temps, chaque parc devrait être agrandi pour une puissance totale de 750 MW chacun, soit un total de 1,5 GW d’éoliennes. Avec une telle puissance, ces deux parcs pourraient alimenter l’équivalent de 1 million de foyers. Les lauréats des deux parcs devraient être dévoilés d’ici la fin de l’année.

