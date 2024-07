Un parc éolien à Cap-Chat au Québec / Image : Wikimedia - Cantons de l'est.

Le Québec se lance dans l’éolien terrestre avec la manière. La province canadienne prévoit d’implanter, à partir de 2030, le second plus grand parc éolien onshore au monde avec une puissance totale de 3 000 MW répartis sur 5 000 kilomètres carrés.

400. C’est le nombre d’éoliennes qui pourraient être implantées dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, au nord du Québec. L’entreprise d’État Hydro-Québec, l’équivalent d’EDF et RTE dans la Belle province, vient de trouver un accord avec les communautés autochtones locales et la municipalité du Domaine du Roy pour permettre l’implantation d’un parc éolien de 3 GW répartis sur près de 5 000 km². Au total, ce parc gigantesque devrait alors être le deuxième plus grand parc au monde, derrière celui de Jiuqan, en Chine. La construction du parc devrait nécessiter un investissement à hauteur de 9 milliards de dollars canadiens, soit environ 6 milliards d’euros. Si les premières mesures de vent devraient être collectées dès ce mois d’août, la première éolienne ne devrait pas être installée avec 2030 pour une mise en service globale aux alentours de 2035.

L’hydroélectricité ne suffit plus ?

Pour sa production d’électricité, le Québec s’est très vite tourné vers les énergies renouvelables, et en particulier l’hydroélectricité. La province, qui comprend près d’un demi-million de lacs et plus de 4 000 rivières, a su tirer parti de cette géographie avantageuse pour installer 63 centrales hydroélectriques pour une puissance cumulée de 36 GW, dont 4 centrales de plus de 2 GW. Grâce à ces installations, l’hydroélectricité compte pour 96 % du mix électrique de la province. En revanche, l’éolien ne contribuait jusqu’ici que de manière marginale à ce mix électrique. Mais cette situation est sur le point de changer face à des besoins en électricité de plus en plus élevés. Hydro-Québec s’est notamment fixé l’objectif de déployer pas moins de 10 GW d’éoliennes d’ici 2035. Le Québec possède d’ailleurs un potentiel éolien très important, grâce à un territoire 3 fois plus grand que la France pour seulement 8 millions d’habitants.

