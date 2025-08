500 MW : cette turbine hydroélectrique est la plus puissante du monde

La turbine Pelton de 500 MW développée par Harbin Electric Machinery Company / Image : Harbin.

Encore une prouesse technique réalisée par la Chine dans le domaine de l’énergie. Une centrale en cours de construction dans le sud-ouest de la Chine s’apprête à accueillir les turbines hydroélectriques les plus puissantes du monde.

La Chine a toujours été connue pour sa folie des grandeurs. Elle l’a prouvé à travers ses nombreux projets éoliens et solaires démesurés. Cette fois, le pays dévoile une turbine hydroélectrique, de type Pelton, d’une puissance de 500 MW — une première mondiale, tant par sa puissance que par sa configuration. A titre de comparaison, la roue Pelton la plus puissante de France, située à La Coche, plafonne à 240 MW. Deux exemplaires de ce modèle conçu par le fabricant chinois Harbin Electric seront installés dans la future centrale hydroélectrique de Datang Zala, située dans la région montagneuse du Xizang, au sud-ouest du pays. Les équipements ont été livrés en juillet à Harbin, ville industrielle du nord-est de la Chine.

La turbine Pelton, dite à « impulsion massive », est muni de 21 godets de précision, pèse 80 tonnes et mesure 6,2 mètres de diamètre. Elle est spécialement adapté aux régions montagneuses, fonctionnant sur des chutes d’eau à grande hauteur. À Datang Zala, les deux machines seront installées 100 mètres en contrebas du réservoir, de manière à tirer parti de la gravité. Cette configuration permet pour générer suffisamment de force afin d’entrainer efficacement les turbines. Chaque unité pourra produire jusqu’à 190 MWh par jour, pour une production annuelle estimée à 4 TWh. La mise en service de la centrale est prévue pour 2028.

Où en est l’hydroélectricité en Chine ?

Avec son ambitieux objectif d’atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2060, la Chine n’en finit plus de se développer. Elle mise sur différentes sources décarbonées, notamment le nucléaire et les renouvelables (solaire, éolien et hydroélectrique). En matière d’hydroélectricité, le pays est, sans surprise, un leader mondial. Rien que l’année dernière, il a détenu une part de 14,4 GW sur les 24,6 GW mis en service dans le monde. La plupart de ces installations sont des centrales de pompage-turbinage, le stockage étant, lui aussi, un élément clé de la transition énergétique.

Le pays abrite déjà le plus grand barrage hydroélectrique du monde, celui des Trois Gorges, d’une puissance de plus de 22 GW grâce à un grand réservoir, si immense au point même de ralentir (très légèrement) la vitesse de rotation de la Terre quand il est rempli. Mais l’empire du Milieu ne compte pas s’arrêter là et construit déjà un nouveau barrage hydroélectrique de loin plus puissant sur le plateau tibétain. Il s’agit du barrage de Motuo, dont la puissance ridiculise n’importe quelle autre installation électrique existante, celle-ci atteignant les 60 GW.