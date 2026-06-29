Nos tests

Foisonnement éolien

Autoconsommation solaire

AccueilTransporter l'énergie bas-carboneDu 400 volts dans les prises au lieu de 230 volts : tous les appareils électriques de ce petit village ont sauté

Du 400 volts dans les prises au lieu de 230 volts : tous les appareils électriques de ce petit village ont sauté

Photo de l'auteur
Par Kevin CHAMPEAUPublié le 29 juin 2026
Photomontage RE.

Téléviseurs, cafetières et autres micro-ondes sont bons à jeter à la poubelle. À cause d’une mauvaise manipulation entraînant une surtension sur le réseau, Enedis a accidentellement causé la destruction des appareils électriques de 20 foyers en Indre-et-Loire. Un cas rarissime, mais qui peut être très dangereux. 

Des habitants de la commune de Chanceaux-sur-Choisille (37) ont eu la mauvaise surprise, mardi 16 juin, de constater que la plupart de leurs appareils électriques avaient été détruits suite à une opération d’élagage entreprise par Enedis. À l’occasion de cette opération, le gestionnaire de réseau avait déployé des groupes électrogènes, mais un dysfonctionnement électrique a entraîné une surtension dans une vingtaine d’habitations. Interrogé par Ici Touraine, l’un des habitants raconte même avoir entendu un « boum » avant de voir une flamme d’un mètre de haut sortir d’une de ses prises de courant.

La tension du réseau, qui est passée de 230 V à 400 V, a détruit téléviseurs, machines à laver, stores électriques ou encore micro-ondes. Très rapidement, Enedis a reconnu sa pleine responsabilité et a présenté ses excuses aux personnes touchées en précisant qu’il prendrait en charge l’indemnisation du matériel détruit.

À lire aussiCes 20 secondes qui ont détraqué le réseau électrique espagnol lors du blackout du 28 avril 2025

La surtension, un phénomène rare mais potentiellement grave

Ce n’est pas la première fois qu’un tel événement se produit. Il y a 10 ans, dans le Calvados, un technicien EDF avait inversé la phase et le neutre dans un poste transformateur. Conséquence de la mauvaise manipulation : l’électroménager de 40 foyers avait été détruit. En 1987, un incident de ce type avait engendré des conséquences encore plus graves en Gironde. À l’époque, un problème de surtension avait plongé dans le noir 30 000 foyers, et provoqué l’explosion du compteur électrique d’une maison, entraînant son incendie. Heureusement, l’incident n’avait fait aucune victime.

Les conséquences de ces événements peuvent être très importantes : destruction de circuit électrique, départ d’incendie, apparition de courant de fuite, ou encore implosion d’appareils. Cependant, il n’existe pas de méthode miracle pour se prémunir de ce type d’événement qui reste très rare.

En revanche, il est possible d’éviter les surtensions d’origine naturelle. Parfois, ces dernières peuvent être causées par l’orage. Il est ainsi conseillé de débrancher ses appareils électriques en cas d’orage à proximité. Dans les régions où les orages sont fréquents, la norme NF C 15-100 peut même rendre obligatoire l’installation d’un paratonnerre en toiture, ainsi que d’un parafoudre sur le compteur électrique. Grâce à cet appareil, la surtension est déviée vers la prise de terre, protégeant ainsi les appareils électriques du logement.

La suite de votre contenu après cette annonce

La suite de votre contenu après cette annonce

Des infos qui vous rechargent à bloc !Photo de Kevin CHAMPEAUPar Kevin CHAMPEAUSuivez Cleanrider sur Google ActualitésS'abonner à Google NewsSignaler une erreur dans l'article

Nos autres articles sur le sujet transporter l'énergie bas-carbone

EntreprisesActualitéTestsReportages

Il jette une batterie au lithium, le camion-poubelle prend feu

Actualité29 juin 2026 

Annonce partenaire

Du 400 volts dans les prises au lieu de 230 volts : tous les appareils électriques de ce petit village ont sauté

Actualité29 juin 2026 

Ce nouveau gaz va rendre les postes électriques plus respectueux du climat

Actualité28 juin 2026 

Annonce partenaire

Qui dit quoi sur l'énergie parmi les candidats déclarés à la présidentielle ?

Nucléaire27 juin 2026 

Annonce partenaire

Pour faire la promo de l'hyper électrification, l'État se paye un spot publicitaire

Actualité26 juin 2026 

Annonce partenaire

L'Europe compte 100 milliards d’euros de projets renouvelables en attente

Éolien25 juin 2026 

Débuter dans le solaire avec batterie pour moins de 1500 € : c'est possible avec ce kit soldé

Solaire25 juin 2026 

Avec ses puissantes batteries, Zendure veut redéfinir l'autoconsommation résidentielle

Actualité25 juin 2026 

Ce kit solaire prêt à brancher de 1 000 W est à moins de 500 € pour les soldes d'été 2026

Solaire25 juin 2026 

Annonce partenaire

Voir plus d'articles 