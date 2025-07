Les financements reculent, alerte l’I4CE

Siège social de la Caisse des dépôts à Paris / Image : Mediawiki

Après une dynamique à la hausse entre 2021 et 2023, les investissements climat en France marquent le pas en 2024.

l’I4CE, think tank de la caisse des dépôts, a publié le 10 juillet son Panorama des financements climat. Ces financements se sont élevés à 102 milliards d’euros en 2024, soit une baisse de 5 % par rapport à 2023. Or, « à l’horizon 2030, les investissements climat doivent progresser de 87 milliards d’euros par rapport au niveau de 2024» avertit l’I4CE, dont entre 18 et 52 milliards à la charge des finances publiques.

Cette contraction s’explique en partie par la conjoncture économique, notamment dans le bâtiment. Les chercheurs expliquent que le ralentissement traduit aussi des signaux politiques contradictoires. « Les dépenses publiques en faveur du climat ont entamé un recul, que ce soit dans le soutien de l’État à la rénovation énergétique, l’acquisition de véhicules électriques ou encore pour les infrastructures de transport en commun. »

Les énergies fossiles ne reculent pas

Face à cette baisse, I4CE s’inquiète du manque de visibilité pour les acteurs économiques qui « s’explique aussi par des revirements dans les politiques publiques »

En parallèle, les investissements dans les énergies fossiles, eux, stagnent autour de 71 milliards d’euros annuels depuis 2022. « En l’absence de nouvelles réglementations, et malgré une légère baisse anticipée pour 2025, leur niveau se maintient dans la plupart des secteurs étudiés. Et la remise en question du cadre réglementaire actuel pourrait compromettre la trajectoire de réduction des investissements fossiles. »