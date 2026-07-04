Neuf heures d'autonomie pour cette méga batterie au CO2 qui alimentera un datacenter

La batterie au CO2 prévue dans le comté d'Offaly en Irlande / Image : Energy Dome.

Google et la start-up italienne Energy Dome installent une batterie au CO₂ à très longue durée en Irlande pour satisfaire les besoins de son datacenter. Une technologie très éloignée du lithium-ion, qui présente de nombreux avantages.

Une batterie au CO₂, c’est très rare, l’habitude étant de voir prospérer un peu partout des accumulateurs lithium-ion. Ce qui est encore plus rare, c’est la durée de décharge de cette batterie. Avec une puissance de 23 mégawatts (MW) pour 200 mégawattheures (MWh) de stockage, elle sera capable de fonctionner à pleine puissance pendant presque neuf heures. Elle sera installée dans le comté d’Offaly en Irlande, sur une ancienne centrale thermique.

La batterie suit un cycle thermodynamique. Lorsque la production d’électricité renouvelable est abondante, le midi par exemple, le CO₂ est comprimé puis liquéfié et l’énergie est donc stockée. Pour la déstocker, le gaz est réchauffé et détendu, il actionne une turbine qui, lorsqu’elle tourne, produit de l’électricité. Aucune combustion, aucun recours aux métaux critiques utilisés dans les batteries électrochimiques classiques, vante la startup.

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La fiabilité à tout prix

Alors pourquoi Google mise sur une batterie aussi longue durée ? Pour décarboner sa consommation, peut-être, mais surtout pour l’avoir disponible en continu 24 h/24 7 j/7, sans risque de coupure. Et donc ne plus dépendre du réseau et de ses aléas de transport. L’Irlande est devenue un gigantesque hub de datacenters. Ils représentent désormais 22 % de la consommation électrique nationale et créent des tensions sur le réseau, en particulier autour de la région de Dublin où la saturation des capacités de raccordement est déjà un sujet.

L’installation d’Offaly bénéficie déjà d’un contrat sur le mécanisme de capacité avec le gestionnaire de réseau EirGrid pour une durée de dix ans. La batterie est payée proportionnellement à ses mégawatts disponibles pour mettre sa puissance à disposition en cas de crise hivernale. Même si, à ce stade, les détails financiers n’ont pas fuité, les sommes colossales dépensées par Google sont justifiées par l’impérieuse nécessité de fiabilité. Les moyens pour opérer en continu, la firme américaine est capable de les assurer.