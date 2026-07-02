Chaos à Lidl pour des climatiseurs : les premières émeutes liées au réchauffement climatique en France ?

Illustration : Lidl, Wikimedia, modifiée par RE.

La mise en vente de 200 000 climatiseurs et ventilateurs à bas prix chez Lidl a tourné à l’émeute jeudi 2 juillet. Longues files d’attente devant les magasins, portes forcées, bagarres, interventions policières : des troubles à l’ordre public qui pourraient bien être les premiers à avoir pour origine directe le changement climatique en France.

Le 2 juillet au matin, des centaines de clients ont pris d’assaut plusieurs des 1622 magasins Lidl présents en France, espérant mettre la main sur des climatiseurs mobiles et ventilateurs à prix cassés mis en vente le jour même. Résultat : des scènes de chaos très relayées sur les réseaux sociaux, qui montrent des bagarres et bousculades entre clients. Certaines ont nécessité l’intervention des forces de l’ordre, qui ont fait emploi de gaz lacrymogènes pour disperser la foule, et plusieurs boutiques ont subi des dommages matériels. L’enseigne de hard-discount ne s’était étrangement pas préparée à une telle affluence, pourtant prévisible.

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L’insuffisance des stocks a provoqué la colère de nombreux clients. 200 000 exemplaires étaient prévus, soit une moyenne de 123 unités par magasin. Mais dans certaines boutiques parisiennes, un seul climatiseur était parfois disponible, quand d’autres n’avaient tout simplement rien reçu. À Saint-Germain-en-Laye en région parisienne, par exemple, une cinquantaine de ventilateurs attendaient les clients, mais aucun climatiseur. Selon 60 millions de consommateurs, Lidl aurait passé commande il y a plus d’un an, donc sans lien avec les récentes vagues de chaleur.

L’enseigne est toutefois habituée à annoncer des produits au catalogue sans garantir leur présence dans l’ensemble de ses magasins. Une pratique proscrite par le code de la consommation, pour laquelle Lidl a déjà été condamnée dans le passé.

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Ces scènes de chaos révèlent une réalité : seulement 25 % des logements français sont équipés de climatisation fixe. Cette proportion, très faible comparée à d’autres pays développés, témoigne d’une inadaptation face à des canicules frôlant les 45 °C, comme celle vécue fin juin. Cette vague de chaleur précoce a pris de court des millions de foyers non équipés, piégés dans des logements bouillants. Il s’agit souvent de locataires et de personnes précaires, qui ne peuvent pas engager de travaux pour installer un climatiseur fixe. Ces incidents marquent aussi un tournant symbolique : la France connaît là ses premiers troubles à l’ordre public directement liés au changement climatique