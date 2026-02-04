Panneaux photovoltaïques : une explosion des prix est à prévoir !

Image : RE

Après des années de baisse, les prix des panneaux solaires montent et leur hausse pourrait s’accélérer en 2026.

Les matières premières flambent. Ce n’est pas une bonne nouvelle pour le prix des panneaux solaires. L’argent monte en flèche. Sa part dans le coût de production a explosé en deux ans. Les industriels tentent de réduire les quantités utilisées mais ses propriétés le rendent indispensable. Sans succès suffisant. Les hausses sont désormais répercutées sur les prix de vente.

La situation fragilise un secteur déjà sous tension. Les fabricants sortent de plusieurs années de guerre des prix. Les surcapacités, surtout en provenance de Chine, ont écrasé les marges des fournisseurs. Pour certains, augmenter les prix est une question de survie.

À lire aussi

Le photovoltaïque est-il mis en danger par l’explosion du cours de l’argent ?

Fin des aides chinoises à l’export

La Chine accuse aussi le coup. Pékin mettra fin, le 1er avril 2026, aux aides fiscales à l’exportation sur les panneaux solaires. Elle marque la fin d’une période de soutien massif à une industrie tournée vers l’export. Selon le grossiste PVXchange interrogé par GreenUnivers, les prix pourraient augmenter de 20 à 30 % sur certains segments.

Les usines chinoises accélèrent déjà les livraisons avant l’échéance. Puis les cadences devraient ralentir. L’offre pourrait se tendre rapidement.

La demande, elle, reste élevée. Les objectifs climatiques soutiennent le déploiement du solaire. Nous écrivions sur le record d’installation de panneaux en France, battu presque chaque année. L’électrification des usages, même si elle est lente, est en marche. Et la recherche d’indépendance énergétique renforce l’intérêt pour le photovoltaïque. Avec l’éolien, ils ont produit plus d’électricité que les fossiles.

Les alternatives technologiques existent. Certains industriels envisagent de remplacer l’argent par du cuivre. Mais les risques sont importants car cela impacte par exemple la durée de vie des panneaux et les garanties dépassent souvent vingt ans.