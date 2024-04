La batterie Luna S1 / Image : Huawei.

La demande augmente en matière de systèmes de stockage d’énergie solaire par batteries résidentielles. Et Huawei, le géant chinois des télécommunications, annonce aujourd’hui la mise sur le marché d’une solution dite intelligente qui constituerait un bond en avant technologique.

Huawei est connu pour être le plus grand fabricant au monde de matériel de télécommunication. Et il y a quelques jours, le géant chinois du smartphone a ajouté une nouvelle corde à son arc. Une solution de stockage destinée à optimiser et à sécuriser la production d’énergie solaire photovoltaïque dans le résidentiel.

Ces dernières années déjà, les panneaux solaires posés sur nos toits sont devenus plus performants et plus rentables. Mais leur déploiement est resté limité par l’absence sur le marché de systèmes de stockage efficaces de cette électricité trop souvent produite à des moments où elle n’est pas réellement utile. Puis des solutions sont apparues, comme les systèmes de stockage d’énergie solaire résidentiels. En 2023, pas moins de 17 GWh étaient déjà installés en Europe. Mais ces systèmes de stockage par batterie continuent de présenter quelques imperfections : des problèmes de sécurité, des installations complexes et des durées de vie potentiellement limitées.

Une solution de production et stockage solaire tout en un



C’est sur tous ces points qu’Huawei FusionSolar prétend intervenir. Le mastodonte chinois, qui n’est pas novice dans le domaine du stockage par batterie, présente aujourd’hui un système tout-en-un intelligent baptisé LUNA S1. Il est dédié à la gestion sécurisée et robuste de la production solaire photovoltaïque d’une maison, à son stockage et à son utilisation. Avec la promesse de satisfaire ainsi à pas moins de 90 % des besoins électriques d’un foyer.

Huawei table en effet sur pas moins de 30 % de production supplémentaire et une capacité énergétique utilisable 40 % supérieure à celle des autres fournisseurs. Et ce, sur toute la durée de vie de la batterie. Le tout accompagné d’une garantie de 15 ans. Des performances atteintes grâce à une série d’innovations : une nouvelle architecture des modules, des systèmes de contrôle de température, un optimiseur d’énergie intelligent, etc. Le prix n’a pas été dévoilé, mais on peut se donner une idée en consultant le tarif de la batterie Huawei LUNA 2000 version 10 kWh, actuellement vendue autour de 7 700 € TTC en France.

Un système de stockage résidentiel extensible jusqu’à 20,7 kWh



Côté sécurité, Huawei assure avoir intégré à son système de batterie résidentielle, un mécanisme à cinq niveaux. Des protections sont par exemple assurées contre les surcharges et les surtensions. Au niveau structurel, le boitier de LUNA S1 est conçu pour supporter des pressions allant jusqu’à cinq tonnes et être résistant aux collisions accidentelles. Il peut aussi survivre à une immersion dans l’eau de 72 heures. Et fonctionner à des températures allant de -20 °C à +55 °C. Un système de protection active enregistre par ailleurs en temps réel la température et la tension au niveau des cellules pendant toute la durée de vie de la batterie. En cas d’urgence, l’ensemble est doté d’une technologie qui libère un gaz destiné à éteindre chimiquement un incendie qui pourrait se déclarer.

Autres atouts du système LUNA S1 d’Huawei, son installation deux fois plus rapide que celle qu’autres solutions. Sa conception modulaire, également, qui permet de débuter avec une unité de 6,9 kWh et de l’étendre ensuite très facilement par modules jusqu’à 20,7 kWh. Côté puissance, la version à un module accepte jusqu’à 3,5 kW, quand la version à trois modules atteint 10,5 kW, tant en charge qu’en décharge. Le système est par ailleurs aussi bien adaptable au monophasé qu’au triphasé. Concernant le poids, prévoyez 216 kg pour la version 3 modules et 80 kg pour le module unique. Enfin, son fonctionnement ne serait pas plus bruyant qu’une « chambre de nuit ». Et peut-être un peu plus anecdotique, son design travaillé qui aide à l’intégrer dans les intérieurs.