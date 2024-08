Le Power Hat d'Ecoflow / Image : Ecoflow.

EcoFlow vient tout juste de sortir une nouveauté de son chapeau, et il s’agit justement… d’un chapeau ! Le fabricant veut visiblement nous permettre de recharger nos smartphones dans n’importe quelles conditions. Un sacré gadget aux côtés des produits plus sérieux auxquels nous a habitués la marque.



Les ingénieurs de chez EcoFlow ont-ils complètement perdu les pédales ? Pas sûr. Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que la marque américaine, leader sur le marché des batteries nomades et panneaux solaires souples, sort un produit pour le moins surprenant. On se souvient notamment de ce robot tondeuse autonome au design inédit. Cette fois, EcoFlow lance un chapeau qui ne brille pas par son style plus que sobre et son bord très large, mais plutôt par ses cellules solaires. Celles-ci permettraient, selon le fabricant, de recharger un téléphone en moins de quatre heures.

L’EcoFlow Power Hat, une invention pas si gadget ?

Si l’idée pourrait, à priori, faire sourire, le produit présenté par Ecoflow semble davantage tenir de l’innovation sérieuse que du simple gadget. Le fabricant a, en effet, sorti les grands moyens. On retrouve des cellules photovoltaïques en silicium monocristallin affichant un rendement remarquable compris entre 23 et 24 %. Au total, les cellules réparties à 360° sont capables de développer une puissance de 12 Wc, et permettraient de recharger un téléphone en seulement 3 ou 4 heures grâce aux ports USB-A et USB-C situés à l’arrière du chapeau. Si le style du chapeau est plutôt discret, il faudra, en revanche, accepter de se balader avec un câble de recharge derrière la tête.

L’ensemble ne pèse que 370 g et est certifié IP65, ce qui le rend idéal pour la randonnée, le camping, les activités en plein air ou même bronzer sur la plage. Cependant, ceux qui sont intéressés vont devoir attendre. Le chapeau sera bientôt disponible aux États-Unis, puisqu’il est actuellement en précommande au prix de 79 dollars de la taille M au XL. Les livraisons devraient débuter mi-septembre. Pour la France, rien n’indique sa commercialisation, et il faudra sans doute passer par un succès outre-atlantique pour espérer le voir débarquer sur le vieux continent.

