L’entreprise allemande Technaxx sort une nouvelle table de jardin qui permet de produire de l’électricité quand elle n’est pas utilisée pour les repas. Pratique pour les petites surfaces comme les balcons ou les jardins bien ensoleillés.

Pour produire de l’électricité à partir du soleil chez les particuliers, les techniques se multiplient. Après les panneaux solaires en toiture, au sol ou en façade, on a vu apparaître les kits solaires prêts-à-brancher constitués d’un ou plusieurs panneaux qui se branchent simplement sur une prise de courant domestique. Voici un nouvel équipement encore peu répandu : la table solaire.

Déjà commercialisée par d’autres entreprises comme T-Watt ou Mon Kit Solaire, la table photovoltaïque permet de remplir une double fonction : prendre ses repas d’abord et produire de l’électricité le reste du temps. Une start-up allemande propose à son tour une table solaire nommée « Power Plant 410 W TX-250 », vendue 699 € hors frais de livraison, en Allemagne. L’argument de Technaxx est la facilité d’installation du produit puisqu’il suffirait de monter les pieds et de connecter la prise au réseau domestique pour produire de l’énergie.

D’une dimension de 173 cm X 114 cm X 84 cm, la table peut accueillir entre 6 et 8 personnes pour les repas et supporter une charge maximale de 25 kilos. En dehors des repas, il est possible d’orienter le plateau à 20, 30 ou 35°. Les cellules monocristallines composant le panneau de 410 W permettront d’alimenter un logement en électricité.

Une table solaire semblable aux kits prêts à brancher classiques

Ce système s’apparente aux kits plug and play déjà disponibles sur le marché et qui permettent d’assurer la consommation de veille des appareils. Et le suivi de la production est possible via une application disponible sur smartphone. La marque considère cette table comme une alternative à la centrale solaire sur balcon, même si elle peut aussi être utilisée aussi dans un jardin. Le fabricant n’a pas encore précisé la durée de garantie du panneau solaire, mais le micro-onduleur qui l’accompagne est couvert pendant 12 ans.

La table solaire de 410 Wc/ Images : Technaxx.

Cette table solaire doit évidemment être positionnée au soleil pour produire efficacement. Le manuel d’utilisation indique qu’il ne faut pas l’installer à proximité d’un grill ou d’une cuisinière. L’attention de l’utilisateur est aussi attirée sur le fait que, comme toute installation solaire, la surface du micro-onduleur et du panneau peut devenir très chaude. Il faut donc faire attention lors du fonctionnement du panneau en dehors des repas, notamment avec les enfants.

Il est également nécessaire d’apporter un soin particulier dans l’utilisation et l’entretien du produit, du fait de la composition en verre de la surface. Enfin, pour les baroudeurs, l’entreprise allemande propose aussi deux modèles de petites tables photovoltaïques pliantes, adaptées à la production d’électricité pour le camping.

