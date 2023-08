Cinq des six réacteurs de la centrale nucléaire de Zaporijjia en Ukraine / Image : Wikimedia - Leo211.

Depuis la destruction du barrage de Nova Kakhovka en Ukraine, au début de l’été, trouver de nouvelles sources d’eau pour sécuriser le refroidissement est la priorité absolue de la centrale nucléaire de Zaporijjia. Pour cela, les équipes du site misent sur la création d’une dizaine de puits.

Depuis le début de l’invasion russe en Ukraine, en février 2022, la centrale nucléaire de Zaporijjia est une source d’inquiétude sur le plan international. Et pour cause, la plus grande centrale nucléaire d’Europe se situe non loin de la ligne de front et a été prise par les Russes au début du conflit, en mars 2022. Le 6 juin dernier, la situation s’est aggravée avec la destruction du barrage de Nova Kakhovka qui a conduit à une baisse de 70 % du niveau du réservoir de Kakhovka, principal outil de refroidissement de la centrale.

Désormais, il ne reste plus que le grand bassin de rétention de la centrale, dont l’intégrité n’a pas été altérée, mais qui voit son niveau baisser d’un centimètre par jour. Face à cela, une équipe d’experts de l’AIEA (Agence internationale de l’énergie atomique) met tout en œuvre pour garantir un approvisionnement constant en eau de la centrale pour assurer son refroidissement. Cette équipe vient notamment d’annoncer la mise en service d’un captage souterrain à proximité de la centrale. Celui-ci est capable de fournir environ 20 m³ d’eau par heure. Afin de soutenir le refroidissement de la centrale, 10 à 12 puits supplémentaires sont prévus.

Le directeur général de l’AIEA, Rafael Mariano Grossi, a déclaré que « le fait que des puits soient construits devrait ajouter aux réserves d’eau disponibles pour le refroidissement », permettant normalement de prolonger les capacités de refroidissement à plusieurs mois. Il a cependant ajouté que « la situation générale en matière de sûreté et de sécurité nucléaire reste précaire. »

L’AIEA étudie la possibilité de mettre en place une centrale à vapeur externe

La gestion de l’eau n’est pas le seul problème, du côté de Zaporijjia. En juin, l’autorité ukrainienne chargée de l’inspection des installations nucléaires avait émis des ordres réglementaires pour que les 6 unités de production du site soient placées en arrêt à froid, c’est-à-dire en arrêt quasi-complet, compte tenu de la proximité de la centrale avec la ligne de front.

Pourtant, il est pour le moment impossible d’éteindre tous les réacteurs simultanément : une production permanente de vapeur doit être maintenue pour des questions de sûreté, et en particulier pour le traitement des déchets radioactifs. Pour cette raison, l’entreprise russe qui contrôle la centrale laisse en permanence un réacteur en « arrêt à chaud » (voir plus bas), en l’occurrence le réacteur n° 6, depuis le 13 août dernier.

L’AIEA étudie actuellement la possibilité d’installer sur place une centrale vapeur externe qui pourrait prendre le relais, et donc permettre l’extinction froide de l’ensemble des réacteurs en toute sécurité.