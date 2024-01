Illustration : Révolution Énergétique.

Pour soulager le réseau en cas de pic de tension, Enedis réfléchit à de nouvelles solutions pour éviter le black-out. Un test grandeur nature va ainsi débuter dès février dans un département avec le bridage temporaire des compteurs Linky chez les particuliers. Explications.

Cette année, aucune inquiétude ne plane sur le réseau électrique, contrairement à l’hiver 2022/2023, particulièrement tendu, qui avait conduit les pouvoirs publics à lancer une campagne autour de la sobriété énergétique. Même si la situation s’est arrangée, le gestionnaire du réseau de distribution électrique, Enedis souhaite se préparer à toute éventualité pour l’avenir. C’est pourquoi un test va être réalisé à partir de février prochain dans le département du Puy-de-Dôme.

De quoi s’agit-il ? Les compteurs Linky déployés sur ce territoire pourront faire l’objet d’une limitation de puissance, « entre début février et le 31 mars, sur 3 tranches horaires de 2 h correspondant aux périodes de pointes de la consommation d’un jour ouvré (6 h 30 – 13 h 30 et 17 h 30 – 20 h 30) », selon les termes d’ENEDIS.

Jusqu’à 200 000 clients concernés par le bridage des compteurs Linky

Enedis précise que ce sont entre 150 000 et 200 000 clients résidentiels (donc des particuliers) qui sont concernés. Ce bridage ne consiste pas en une coupure totale de l’électricité. La puissance des compteurs sera abaissée à 3 kVA. C’est la plus petite puissance à laquelle il est possible de souscrire. Cela permettra de couvrir les besoins électriques « de fond » d’un foyer (réfrigérateur, box internet, recharge de téléphone, luminaires, petit chauffage d’appoint), mais il sera impossible d’utiliser simultanément plusieurs appareils électriques énergivores tels qu’un four électrique, un lave-linge ou un convecteur.

Les habitants concernés seront évidemment informés de la limitation de puissance. Un courrier postal leur sera adressé 3 semaines à l’avance puis une nouvelle information par mail, SMS ou courrier postal interviendra 5 jours avant en précisant le jour et le créneau horaire concerné. Il sera donc aisé pour les clients d’anticiper en décalant leurs usages ce jour-là.

Une prime pour les participants

Reste que les clients payent pour un abonnement correspondant à une puissance donnée. Et plus la puissance est élevée, plus l’abonnement augmente. Le bridage à 3 kVA ne correspond donc pas aux engagements du contrat de fourniture d’électricité. Par exemple, selon la grille tarifaire d’EDF, avec le tarif bleu en option base, l’abonnement mensuel d’une puissance de 3 kVA est de 9,47 euros TTC contre 12,44 euros TTC en 6 kVA et 15,63 euros TTC en 9 kVA.

ENEDIS a donc prévu le versement d’une prime de 10 euros pour le bridage de 2 heures. Rentable pour les consommateurs ! En outre, les habitants qui refuseraient de participer à ce test pourront ne pas en faire partie en se manifestant auprès d’Enedis. Concernant le territoire choisi, le ministère de la Transition énergétique a précisé que le Puy-de-Dôme était représentatif avec notamment des zones urbaines et rurales et une diversité de puissances souscrites.

Si le test était une réussite, il pourrait être appliqué à l’ensemble du territoire français à l’avenir. Ce serait pour ENEDIS un nouvel outil permettant d’anticiper et de gérer au mieux d’éventuelles tensions sur le réseau. Cela pourrait être le cas par exemple lors d’épisodes de grands froids, couplés avec des baisses de production comme cela s’est produit en 2022 avec les difficultés rencontrées par les centrales nucléaires ayant conduit à l’arrêt inopiné de plusieurs réacteurs.