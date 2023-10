Âme en aluminium de la ligne HVDC souterraine Savoie-Piémont / Illustration : Alexmodesto73 - Wikimédia.

Le gestionnaire du réseau de transport électrique français RTE indique avoir testé pour la première fois l’installation de câbles électriques composés d’aluminium en partie recyclé. Retour sur une expérience réussie.

En 2019, dans son schéma décennal de développement du réseau, RTE précisait que le réseau de transport d’électricité était âgé d’une cinquantaine d’années en moyenne. « Il s’agit d’un des réseaux les plus âgés d’Europe », rappelait l’institution, alors que les 15 années suivantes seraient consacrées au renouvellement de ses lignes.

Dans ce contexte, RTE a expérimenté l’été dernier l’installation de câbles électriques aériens réalisés à partir de matière recyclée. C’est en Maine-et-Loire que l’essai a été effectué, sur une ligne à 225 kilovolts (kV) reliant Cholet et Distré ainsi que sur une autre ligne à 90 kV reliant Egletons, Naves et Eyrein (Corrèze). Ces câbles sont issus de câbles usagés retirés du réseau en vallée de la Maurienne, en Savoie. Ce sont les entreprises MTB (tri et recyclage) et TRIMET (production de câble à partir d’alliage recyclé) qui sont à l’origine de la fabrication des nouveaux câbles recyclés.

Au départ, les câbles électriques aériens étaient composés d’aluminium et d’acier. Ils ont été remplacés progressivement, à partir des années 1970, par des conducteurs en Almélec qui est un alliage d’aluminium, de magnésium et de silicium. C’est l’Almélec qui fait l’objet d’un réemploi par RTE. Selon le gestionnaire de réseau, ce processus de fabrication permet d’éviter le rejet de 4 tonnes d’émissions d’équivalent CO 2 .

Économiser de l’aluminium dans un contexte d’approvisionnement tendu

Évidemment, ces câbles recyclés garantissent le même niveau de conductivité et de résistance que les câbles classiques. RTE explique que cette démarche s’inscrit dans un principe d’économie circulaire, dans un contexte de tension sur le marché mondial de l’aluminium. Cette expérimentation réussie devrait permettre à RTE d’améliorer la sécurisation de son approvisionnement en aluminium. La volonté affichée de l’institution est de créer à terme une véritable filière de recyclage des câbles usagés.

Le réseau de transport est composé à la fois de câbles aériens, mais également de lignes souterraines. Depuis plusieurs années, RTE privilégie les liaisons souterraines, notamment pour limiter les nuisances visuelles. Les câbles souterrains sont composés d’aluminium et de cuivre entourés d’une couche isolante généralement constituée d’une matière synthétique. Leur durée de vie est à peu près la même que pour les câbles aériens selon les données du gestionnaire de réseau. Enfin, les opérations de renouvellement du réseau que doit mener RTE ne touchent pas seulement les câbles électriques puisque les transformateurs, les disjoncteurs et les sectionneurs ont également une durée de vie limitée, comprise entre 25 et 70 ans.

