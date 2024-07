Image : Révolution Énergétique

La déferlante chinoise sur le marché du photovoltaïque suit son cours. Désormais, certains acteurs de cette industrie rachètent et construisent des usines directement aux États-Unis, au grand dam de fabricants déjà installés en Amérique, comme HanWha QCells ou First Solar.

Depuis que Joe Biden a signé son Inflation Reduction Act, qui comporte un volet sur la promotion de l’énergie propre, le nombre de fabricants chinois de panneaux photovoltaïque venant s’implanter sur le territoire américain ne cesse de grimper. Et pour cause, le projet de loi permet la subvention de projets destinés au développement d’énergie propre. Ces subventions ont donc attiré de grands fabricants chinois comme Illuminate, Trina Solar, Jinko Solar ou encore Runergir. Grâce à des investissements colossaux, ces entreprises chinoises devraient représenter, l’année prochaine, une capacité de production de l’ordre de 20 GW, de quoi subvenir aux besoins de la moitié du marché américain.

Une arrivée en masse qui divise

Les autorités des États où viennent s’implanter ces entreprises se sont globalement félicitées de l’arrivée de ces nouveaux acteurs, que ce soit au Texas, en Arizona ou dans l’Ohio. Ces nouvelles usines devraient, en effet, permettre la création d’un grand nombre d’emplois dans les régions concernées. Du côté des développeurs d’installations photovoltaïques, ces arrivées sont également vues d’un bon œil, car synonymes d’un approvisionnement à faible coût.

En revanche, les fabricants américains, eux, se sentent menacés par l’arrivée de cette concurrence jugée déloyale. À l’instar de nombreuses entreprises françaises et européennes, qui ont été contraintes de mettre la clé sous la porte à cause de la déferlante chinoise sur le marché PV, ces fabricants ont du mal à résister à la colossale baisse des prix engendrée par l’industrie chinoise. C’est le cas de Convalt, une société qui tente de mettre en service une usine de 10 GW dans le nord de l’État de New York, mais dont la construction a été stoppée lors de la chute des prix mondiaux, il y a un an. Des entreprises comme HanWha QCells ou First Solar font ainsi pression pour que le gouvernement américain impose de nouveaux droits de douane sur les importations de composants et d’équipements en provenance de l’étranger, ce qui permettrait d’atténuer l’avance concurrentielle de ces nouveaux acteurs chinois.