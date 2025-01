Illustration : RE, Sunity.

Et si on commençait la nouvelle année par une bonne nouvelle ? On vient de dénicher LE bon plan de ce mois de janvier avec un kit solaire plug-and-play de presque 900 Wc pour à peine plus de 300 €. Voilà qui devrait vous permettre de gagner un peu plus en indépendance énergétique sans anéantir votre portefeuille.

Dans vos bonnes résolutions pour l’année 2025, avez-vous prévu de vous lancer dans la production d’électricité solaire ? Si oui, c’est votre jour de chance. Sunity, spécialiste du photovoltaïque, a décidé de brader son kit solaire plug-and-play pour les soldes d’hiver. Résultat : le prix du pack comprenant deux panneaux de 440 Wc passe de 649 € à 309 €. Cela représente une économie de 52 %, rien que ça !

Malgré un tarif dérisoire compte tenu de la puissance affichée, Sunity a mis les petits plats dans les grands. Le kit comprend deux panneaux photovoltaïques bifaciaux pour une puissance totale de 880 Wc. Ils sont associés à un micro-onduleur de 800 Wc. Le tout peut être branché sur une simple prise de courant 230 V pour alimenter votre domicile. Côté fixations, Sunity propose, en option, des accessoires dédiés qui permettent d’installer les panneaux sur différents types de toitures : ardoises, tuiles, bac acier ou encore fibrociment.

Des panneaux bifaciaux de type N pour maximiser la production électrique

L’intérêt majeur de ces panneaux réside dans leur aspect biface, qui les rend idéaux pour une installation au sol, en clôture, ou même en toiture. Les cellules utilisées sont de type N. Elles sont fabriquées à partir de silicium dopé au phosphore. Cette composition multiplie les avantages : les cellules de type N sont moins sensibles aux impuretés métalliques, ce qui améliore leur efficacité et leur durée de vie. De plus, par rapport aux cellules de type P (Silicium dopé au bore), elles captent mieux la lumière diffuse ou faible, notamment en cas de ciel couvert.

