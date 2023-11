Le miroir Scheffler de la guinguette solaire "Le Présage" à Marseille.

Le saviez-vous ? Il pleut parfois à Marseille. Ce qui n’est pas pour arranger « Le Présage », unique restaurant d’Europe à utiliser exclusivement la cuisson solaire. Heureusement, les cofondateurs de cette guinguette insolite ont une idée derrière la tête : produire du biogaz à partir des déchets générés par le restaurant.

Le restaurant Le Présage, situé à Marseille, a une particularité : il est l’unique restaurant solaire d’Europe. Grâce à son réflecteur géant, les rayons solaires sont concentrés sur une plaque en fonte qui permet d’assurer la cuisson des aliments (voir notre reportage vidéo). Mais si le climat marseillais est plus que clément avec pas loin de 300 jours de soleil par an, il arrive que la pluie pointe le bout de son nez. Pourtant, les équipes du restaurant ont plus d’un tour dans leur sac afin de maintenir le restaurant ouvert malgré l’absence de soleil : continuer à cuisiner grâce à du biogaz produit sur place avec les déchets du restaurant.

Cette solution sonne comme un doux rêve ? Que Nenni ! Les équipes du restaurant l’ont déjà testée, et elle fonctionne. Selon Pierre-André, l’un des cofondateurs, il est possible d’obtenir une demi-heure de biogaz grâce aux déchets de 20 couverts. Ce ratio permet de cuisiner une journée entière par semaine au biogaz, largement de quoi assurer le fonctionnement du restaurant. Il remplacerait les plaques de cuisson électriques, aujourd’hui utilisées lorsqu’il pleut.

Une cagnotte pour encadrer l’utilisation de pico méthaniseurs dans la restauration

Seulement voilà, si une législation existe bien pour les méthaniseurs de grande taille, celle-ci est inexistante pour les installations de l’échelle d’un restaurant. Alors pour pouvoir prolonger son expérimentation dans des conditions optimales, et permettre le développement de cette pratique, les cofondateurs ont décidé de lancer une cagnotte sur la plateforme Ulule afin de lancer une expérimentation sur l’utilisation de ce système en condition réelle. Également souhaité par l’ADEME, qui avait accompagné le restaurant pour une précédente étude, cette expérimentation portera sur « la mise en route d’un micro-méthaniseur de type Biogaz, et le suivi de son usage dans un cadre dérogatoire et expérimental ». Les résultats seront partagés publiquement afin de rendre possible l’usage d’une telle installation par d’autres restaurateurs.

Lancée le 13 novembre, la cagnotte a déjà dépassé son objectif de 2 000 €, mais reste ouverte jusqu’au 20 décembre.