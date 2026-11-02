Depuis 2018, Révolution Energétique accompagne les Français dans leur compréhension de la transition énergétique. En 2026, le média change de nom et devient Bevolt.

Depuis 2018, Révolution Energétique vous offre des articles, dossiers et reportages de qualité sur la transition énergétique. Huit années de passion pour vous informer objectivement sur cet enjeu crucial, durant lesquelles vous avez été au rendez-vous. Nous vous adressons aujourd’hui un immense merci pour votre fidélité.

Mais la transition est un écosystème particulièrement vaste. Il ne s’agit pas seulement de produire de l’électricité bas-carbone, il faut aussi la substituer aux énergies fossiles. En remplaçant les voitures thermiques par des modèles électriques, par exemple.

C’est ce qu’évoquent nos proches confrères d’Automobile Propre, média leader sur les véhicules électrifiés, depuis près de deux décennies. Comme la mobilité ne s’arrête pas à la voiture, nos amis de Cleanrider vous proposent également une vision complète sur les vélos, trottinettes et autres engins qui permettent de se déplacer en minimisant son impact carbone. Trois médias animés par la même équipe et le même éditeur, pour parler d’un défi unique : l’électrification.

Il n’y avait rien de plus naturel que d’unir nos forces pour vous parler de ce sujet, sous toutes ses facettes. Ainsi, Révolution Energétique, Automobile Propre et Cleanrider fusionnent pour devenir un média unique : Bevolt. Vous y retrouvez tous nos contenus historiques, en plus des nouveaux formats. Bevolt devient le porte-voix de l’hyper-électrification. Nous y parlons aussi bien de centrales nucléaires, solaires, éoliennes et hydroélectriques que de pompes à chaleur, de systèmes de stockage, de réseaux électriques mais aussi de véhicules à batteries et d’engins de micromobilité.

La fusion commence dès aujourd’hui. Ce 2 novembre 2026, Automobile Propre devient officiellement Bevolt. Révolution Energétique et Cleanrider suivront dans les prochaines semaines. Nous vous tiendrons informés de la date exacte à laquelle Révolution Energétique cédera sa place à Bevolt. Pour cela, n’oubliez de créer un compte et vous inscrire à notre newsletter.

Sachez que la transition n’a aucun impact pour vous : que vous souhaitiez rester concentrés sur les énergies ou élargir votre vision sur l’écosystème de la transition énergétique, Bevolt vous laisse le choix. Notre nouveau média vous permet toujours de choisir la thématique qui vous intéresse le plus.

Nous vous attendons nombreux à lire nos articles, les commenter, débattre sur notre forum et faire porter votre voix sur l’électrification aux côtés de la nôtre.

Accepter les cookies pour voir