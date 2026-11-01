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Ce bâtiment de 148 mètres de haut stocke de l’énergie grâce au béton

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Par Kevin CHAMPEAUPublié le 1 novembre 2026
Le site de stockage gravitaire de Rudong en Chine / Image : Energy Vault.

Si le lithium s’est imposé en quelques années comme la solution de stockage de référence, d’autres technologies existent, parfois radicalement différentes. Parmi ces solutions à la marge, on retrouve le stockage gravitaire, qui consiste à stocker de l’énergie par le biais de blocs de béton. Une batterie de ce type est actuellement testée en Chine. 

C’est désormais bien connu, la Chine fait la course en tête en matière de déploiement d’énergies renouvelables. Outre la production d’électricité décarbonée, le pays multiplie les installations de stockage, en utilisant de nombreuses technologies différentes : STEP, air comprimé… et béton. En mai 2024, le pays a mis en service une batterie presque unique en son genre, dont le principe repose sur d’immenses blocs en béton.

Ce centre de stockage prend la forme d’un immense bâtiment de 110 mètres de côté pour 148 mètres de haut. Il renferme un ensemble de blocs en béton qui sont soulevés grâce à des treuils lorsqu’il y a un surplus d’électricité. À l’inverse, quand les besoins en électricité sont élevés, les blocs en béton descendent dans la structure, libérant de l’énergie qui est ensuite transformée en électricité. Son développeur, Energy Vault, annonce une puissance totale de 25 MW pour une capacité de 100 MWh, ce qui annonce une autonomie de quatre heures à pleine puissance.

À lire aussiLe stockage gravitaire de l’électricité, une solution d’avenir ?

Un combat perdu d’avance ?

Toujours selon Energy Vault, le rendement d’un cycle complet s’élèverait à 80%, soit une valeur proche de celle de STEP récentes comme l’installation suisse Nant de Drance. Ce n’est d’ailleurs pas le seul point commun entre les STEP et la batterie gravitaire Rudong EVx. Sur le papier, cette dernière affiche également une très faible dégradation de son réservoir d’énergie dans le temps, ainsi qu’une longue durée de vie potentielle, sans souffrir de risque d’emballement thermique. Pour le moment, Energy Vault indique une durée de vie de 35 ans, mais celle-ci pourrait être prolongée si le matériel est entretenu convenablement.

Cependant, malgré ces avantages indéniables, il se peut que les batteries sombrent dans l’oubli, la faute au développement massif des batteries au lithium qui ont pour elles l’intérêt de la modularité, et un coût d’investissement bien inférieur.

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