Le premier centre de stockage géologique de déchets nucléaires au monde ouvre en Finlande

Une galerie du site de stockage Onkalo / Image : Posiva.

La Finlande ouvre la voie des centres de stockage géologique pour le combustible nucléaire usé. Le pays vient d’approuver l’exploitation d’Onkalo, un site de stockage situé à 400 mètres de profondeur, et capable d’accueillir 6 500 tonnes de combustible. D’autres pays prennent la même direction comme la Suède, la Suisse ainsi que la France avec le projet Cigéo.

La Finlande s’apprête à mettre en service le tout premier centre de stockage géologique de combustible nucléaire usé au monde. L’entreprise Posiva, en charge du projet Onkalo (qui signifie « grotte » en finnois), vient de recevoir son autorisation d’exploitation de la part du gouvernement finlandais. Le projet Onkalo doit permettre le stockage de 6 500 tonnes de déchets nucléaires produits par les cinq réacteurs nucléaires du pays.

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Une dizaine de kilomètres de tunnels à 400 m de profondeur

Pour assurer la sûreté du site, l’entreprise Posiva a choisi le site d’Eurajoki, dans le sud-ouest du pays, non loin de la centrale d’Olkiluoto. Elle y a creusé une dizaine de kilomètres de galeries à une profondeur moyenne de 400 mètres, à travers un socle rocheux stable vieux de 1,9 milliard d’années. Les déchets nucléaires seront conditionnés dans des conteneurs en cuivre avant leur stockage définitif.

Au total, il aura fallu 22 années de travaux et un milliard d’euros d’investissement pour excaver les galeries et construire les alvéoles de stockage. La licence d’exploitation ne signifie pas le démarrage immédiat des opérations de stockage. Le site est techniquement opérationnel, mais l’autorité finlandaise de sûreté nucléaire et de radioprotection (STUK) doit encore réaliser des tests et des inspections avant d’approuver le démarrage du site.

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Des projets qui se multiplient à travers le monde

Si la Finlande ouvre la voie avec le projet Onkalo, d’autres pays prennent la même direction. La Suède a commencé à construire son propre dépôt géologique, qui doit accueillir à terme 12 000 tonnes de combustible usé grâce à 60 kilomètres de galeries. La Suisse et le Canada prennent la même direction en lançant des procédures d’autorisation pour un stockage du même type.

Néanmoins, aucun de ces projets n’a les mêmes proportions que Cigéo en France. Ce dernier doit permettre le stockage de 28 000 mètres cubes de combustible usé dans 270 kilomètres de galeries situées à 500 mètres de profondeur.