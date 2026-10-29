Cette entreprise veut décarboner la chaleur industrielle grâce au solaire

Image de synthèse d'une centrale solaire à concentration / Image : Radiant.

La chaleur industrielle est l’un des gros enjeux de la décarbonation. Des solutions existent, mais ont toutes leur lot d’inconvénients : coûts élevés, difficulté de mise en œuvre, ressources limitées, etc. Une startup française veut faire bouger ces lignes en misant sur l’énergie solaire.

Pour produire une chaleur industrielle décarbonée, deux ingénieurs français, issus du spatial, misent sur le solaire, mais pas de n’importe quelle manière. En fondant leur startup Radiant, ils misent sur le solaire thermique, en allant plus loin que ce qui existe déjà sur le marché. Tout commence avec une centrale solaire à concentration qui, d’apparence, n’a rien d’original. On y retrouve des héliostats orientables qui suivent la course du Soleil et permettent la concentration du rayonnement solaire vers un point.

Ce rayonnement est transféré vers un récepteur annoncé comme disruptif, qui est capable d’atteindre une température supérieure à 1000 °C, là où la plupart des centrales de ce type ne dépassent pas la barre des 600 °C. Sa particularité réside dans le fait qu’il chauffe de l’air et non des sels fondus, une technologie qui aurait nécessité 15 ans de recherche et développement. L’ensemble est associé à un dispositif de stockage qui permet de pallier l’intermittence naturelle du soleil. Radiant indique une puissance comprise entre 2 et 50 mégawatts thermiques (MWth).

Pour valider la conception de leur centrale solaire à concentration, la startup Radiant s’apprête à inaugurer un prototype de centrale de 200 kWth au Mans, sur une surface de 4 000 mètres carrés.

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Trouver la bonne formule

La température que peut atteindre le récepteur est loin d’être anecdotique, il s’agit en fait du point crucial pour envisager la démocratisation de cette technologie. D’abord, obtenir des températures proches des 1000 °C élargit le champ d’application de cette technologie à des secteurs industriels qui nécessitent de fortes températures. C’est le cas de l’industrie du verre, de l’asphalte ou de la métallurgie.

Jusqu’à présent, les centrales à concentration étaient principalement utilisées pour produire de l’électricité, entrant ainsi en concurrence avec les centrales photovoltaïques souvent bien plus rentables. C’est notamment le cas de la centrale d’Ivanpah. Considérée comme l’une des plus grandes au monde, elle n’a jamais atteint la production envisagée. Ses propriétaires ont même cherché à l’arrêter en partie.

En visant directement la production de chaleur industrielle, Radiant se donne une vraie chance d’avoir du poids dans les solutions de décarbonation des industries. Elle fait face à des solutions décarbonées qui sont aujourd’hui très coûteuses comme les fours électriques ou l’hydrogène.