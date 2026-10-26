Hydroélectricité : un nouveau barrage inauguré sur le Rhône

La nouvelle centrale de Vallabrègues sur le Rhône / Image : CNR.

Décidée à maximiser le potentiel énergétique du Rhône, la Compagnie nationale du Rhône vient de mettre en service une toute nouvelle centrale hydroélectrique d’une puissance de 8,5 MW. Elle est la première d’une série de 7 nouvelles installations hydroélectriques qui devraient être construites d’ici 2037.

Voilà 40 ans que ce n’était pas arrivé. La Compagnie nationale du Rhône (CNR), deuxième producteur d’électricité de France, vient de mettre en service une nouvelle centrale hydroélectrique près de Vallabrègues, dans le Gard. La centrale devrait produire 60 gigawattheures (GWh) par an grâce à sa turbine de 8,5 MW et sa hauteur d’eau de 11 mètres, soit l’équivalent de la consommation de 26 000 personnes ou 1,2 million de pleins d’une citadine électrique.

Si la puissance paraît modeste, il aura tout de même fallu 5 ans de travaux et presque 50 millions d’euros d’investissement pour que cette centrale produise enfin ses premiers kilowattheures. Pour en limiter l’impact sur la biodiversité, une immense passe à poissons a également été créée. Celle-ci, longue de 330 mètres, est composée de 46 bassins et permet à des espèces comme le brochet, le gardon, l’anguille ou la lamproie de remonter l’axe migratoire depuis l’embouchure du Rhône.

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Ce nouveau barrage construit et exploité par la CNR se situe à la confluence du Rhône et du Gardon, en amont du barrage de Vallabrègues construit dans les années 70. Ce projet est d’ailleurs le premier d’une série de sept centrales du même type, capables de turbiner les bras naturels du fleuve. La CNR espère pouvoir mettre en service l’ensemble de ces centrales d’ici 2037. Ces dernières pourraient alors produire l’équivalent de la consommation de 114 000 habitants.

En parallèle, le producteur d’électricité veut développer des outils de flexibilité en investissant dans 200 MW de batteries de stockage à l’horizon 2030, et réfléchit à la construction de petites STEP le long du Rhône.