Production moins injection, divisé par production : le taux d'autoconsommation se calcule en quelques lignes, sur 12 mois puis mois par mois. Crédit Pixabay

Le calcul tient en une ligne : (production − électricité injectée) ÷ production, sur 12 mois, puis mois par mois. La production se lit sur l’onduleur. L’électricité injectée figure dans votre espace client Enedis. Fin 2023, plus de deux petites installations sur trois sous contrat de vente du surplus se situaient entre 30 et 65 %. Ce qui part sur le réseau est ce qu’une batterie pourrait récupérer, si vous consommez le soir.

Que mesure exactement le taux d’autoconsommation ?

Il mesure la part de votre production solaire que la maison utilise elle-même, sur le moment ou, avec une batterie, plus tard. Les quantités se comptent en kWh (l’énergie), à ne pas confondre avec les kWc (la puissance des panneaux).

Le taux d’autoproduction répond à une autre question : quelle part de votre consommation totale vos panneaux couvrent-ils ? Avant une batterie, c’est le taux d’autoconsommation qui compte : il dit combien d’électricité vous laissez partir.

Où trouver les chiffres dont vous avez besoin ?

Votre compteur ne voit pas ce que produisent vos panneaux : il mesure seulement ce qui entre dans la maison et ce qui en sort. Il vous faut donc deux sources, sur la même période.

La production : sur l’application ou l’écran de votre onduleur (ou de vos micro-onduleurs), en kWh par jour ou par mois.

: sur l’application ou l’écran de votre onduleur (ou de vos micro-onduleurs), en kWh par jour ou par mois. L’électricité injectée et l’électricité soutirée , c’est-à-dire achetée au réseau : dans votre espace client Enedis, si votre réseau est géré par Enedis, en fichiers à télécharger. Dans l’espace Enedis, la donnée appelée « production » correspond à ce que vous injectez, pas à ce que produisent vos panneaux.

, c’est-à-dire achetée au réseau : dans votre espace client Enedis, si votre réseau est géré par Enedis, en fichiers à télécharger. Dans l’espace Enedis, la donnée appelée « production » correspond à ce que vous injectez, pas à ce que produisent vos panneaux. La courbe de charge, par demi-heure ou par heure : dans le même espace. Enedis ne conserve cette courbe qu’une fois la collecte activée (jusqu’à deux ans ensuite) : activez-la dès maintenant. Sans elle, vous ne voyez pas à quelle heure vous achetez.

Si vous avez signé une convention sans injection, votre injection est en principe nulle et votre taux proche de 100 % : seule une estimation, avec PVGIS, chiffre la production bridée. La production vient donc de l’onduleur, le reste de l’espace client Enedis.

Prenez l’exemple d’une maison chauffée par pompe à chaleur, équipée de 4,5 kWc. Sur 12 mois, l’onduleur indique 5 400 kWh produits ; l’espace client Enedis affiche 3 100 kWh injectés et 6 800 kWh soutirés.

Électricité consommée sur place : 5 400 − 3 100 = 2 300 kWh. Taux d’autoconsommation : 2 300 ÷ 5 400 = 43 %. Consommation totale de la maison : 2 300 + 6 800 = 9 100 kWh. Taux d’autoproduction : 2 300 ÷ 9 100 = 25 %.

Refaites ensuite le calcul mois par mois, car l’été et l’hiver ne se ressemblent pas ; la dernière colonne se lit sur la courbe de charge.

Mois Produite (onduleur) Injectée (Enedis) Consommée sur place Taux d’autoconsommation Achetée le soir et la nuit Janvier 160 kWh 15 kWh 145 kWh 91 % 560 kWh Avril 560 kWh 330 kWh 230 kWh 41 % 260 kWh Juillet 740 kWh 520 kWh 220 kWh 30 % 190 kWh Octobre 340 kWh 150 kWh 190 kWh 56 % 300 kWh

En juillet, cette maison ne consomme que 30 % de sa production ; en janvier, presque tout. Le calcul se fait donc deux fois : sur 12 mois pour le taux global, puis chaque mois pour voir quand vous injectez.

Votre taux est-il bas ou élevé ?

Parmi les installations de 9 kWc au plus sous contrat de vente du surplus à fin 2023, 69 % avaient un taux compris entre 30 et 65 %, et 98 % un taux inférieur à 80 %. La maison de l’exemple, à 43 %, se situe dans cette fourchette.

Le pilotage des usages relève ce taux : chauffe-eau, lave-linge ou recharge de voiture déclenchés en milieu de journée. Si vos heures creuses comptent des heures entre 11 h et 17 h d’avril à octobre, comme le prévoit sur le continent la réforme des plages pour de nombreux foyers, un chauffe-eau relié au compteur chauffe déjà avec une partie de votre surplus.

Entre 30 et 65 %, votre taux est donc courant ; au-dessus de 80 %, votre maison absorbe déjà presque toute sa production.

Que vous dit ce résultat avant d’acheter une batterie ?

L’électricité injectée est ce qu’une batterie aurait de quoi stocker. La batterie ne la valorise que si la maison consomme ensuite, le soir et la nuit. Chaque jour, elle ne peut donc capter que le plus petit des deux, dans la limite de sa capacité utile : le surplus du jour, ou ce que vous achetez une fois le soleil couché.

Dans l’exemple, juillet laisse 520 kWh de surplus, soit environ 17 kWh par jour, mais la maison n’achète que 190 kWh le soir et la nuit, environ 6 kWh par jour : c’est cette consommation qui limite ce qu’une batterie récupérerait.

Chaque kWh gardé plutôt qu’injecté vous fait gagner son prix d’achat du soir, moins les pertes de la batterie et ce que vous aurait payé EDF OA (EDF Obligation d’Achat, l’acheteur du surplus) : sur le continent, 1,1 c€ hors TVA pour une demande complète de raccordement déposée depuis le 5 juin 2026, davantage pour un contrat plus ancien. En prenant pour hypothèse que la batterie restitue 85 à 90 % de ce qu’elle stocke, le gain par kWh vaut donc 0,85 à 0,90 fois le prix variable du kWh de votre facture, taxes comprises, moins le tarif d’achat de votre contrat. En option heures creuses, la part consommée la nuit coûte moins cher, et le gain baisse d’autant. Additionnez, mois par mois, le plus petit des deux (surplus ou achats du soir), multipliez par ce gain par kWh, et comparez le total annuel au prix du devis.

Dans une simulation publique, une maison du sud de la France équipée de 6 kWc passe de 30 à 54 % avec une batterie de 10 kWh. C’est un cas simulé, pas une moyenne.

Que le devis vienne d’un artisan de votre secteur ou d’un acteur national comme EDF solutions solaires, le taux annoncé pour une installation solaire avec batterie de stockage sort d’une simulation. Demandez sur quelles données elle repose, vos relevés Enedis ou un profil type, le résultat mois par mois, et s’il s’agit du taux d’autoconsommation ou d’autoproduction. Comparez-le ensuite à votre propre calcul.

Une batterie a donc de quoi servir si vous injectez beaucoup et achetez aussi le soir ; si l’un des deux manque, elle tournera peu.

Production : l’outil gratuit en ligne PVGIS donne la production heure par heure selon votre adresse, l’orientation et l’inclinaison du toit, dans un fichier à télécharger. Consommation : votre courbe de charge Enedis. Ses valeurs sont des puissances moyennes en watts. Pour une heure, faites la moyenne des deux demi-heures : vous obtenez des Wh, comparables à la valeur horaire en W de PVGIS. Sur un tableur, pour chaque heure, la part consommée sur place est la plus petite des deux valeurs ; le reste de la production est injecté. PVGIS donne les heures en temps universel : décalez-les d’une heure en hiver et de deux en été avant de les comparer. Additionnez sur 12 mois et appliquez la formule.

Le résultat reste une estimation, un peu optimiste car le pas d’une heure lisse les pointes de consommation. PVGIS fournit donc la production, Enedis la consommation, et votre tableur le taux.

Quelles questions reviennent le plus souvent ?

J’ai déjà des panneaux : que faut-il faire pour ajouter une batterie ?

Sous contrat de vente du surplus, l’ajout d’une batterie se déclare avant sa mise en service, au gestionnaire de réseau et à EDF OA, avec une nouvelle attestation Consuel.

La batterie peut-elle se remplir la nuit en heures creuses ?

Pas si vous vendez votre surplus. Pour ce contrat, l’arrêté du 6 octobre 2021 impose un dispositif qui empêche la batterie de stocker autre chose que l’électricité de vos panneaux. Ce qu’elle peut stocker dépend donc de votre seul surplus solaire.

Je n’ai que quelques mois de relevés : que faire ?

Calculez le taux sur ces mois, sans l’étendre à l’année : des mois de printemps et d’été donnent le plus souvent un résultat plus bas que la moyenne annuelle. Pour les mois manquants, l’estimation avec PVGIS donne un ordre de grandeur.

Mon taux change-t-il d’une année à l’autre ?

Oui, avec la météo et vos usages, par exemple une voiture électrique en plus. Refaites le calcul sur 12 mois avant de comparer deux années.