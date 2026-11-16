Image : Zendure.

Le fabricant de batteries solaires prêtes à brancher Zendure a lancé le 12 novembre sa campagne Black Friday en France. Jusqu’au 7 décembre 2026, cinq produits de sa gamme SolarFlow sont proposés avec des remises et parfois assortis d’accessoires offerts. L’occasion de s’équiper à prix réduit.

Zendure est l’une des marques de batteries domestiques les plus célèbres. Du petit système de stockage solaire modulaire à la batterie pachydermique, sa gamme de produits est assez large. On y compose facilement l’ensemble adapté à ses besoins, que l’on ait une petite centrale solaire d’un ou deux panneaux accrochés à un balcon ou une grande centrale au sol ou en toiture. Chaque année, le fabricant chinois joue le jeu du Black Friday en proposant des promotions et en offrant des accessoires à l’achat de certains modèles. Pour l’édition 2026, nous avons retenu trois offres particulièrement intéressantes.

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Démarrer dans le stockage à petit prix avec la Solarflow 800 Pro 2 à 599 €

Évolution de la batterie de balcon du fabricant, la Solarflow 800 Pro 2 embarque 1,92 kWh de stockage dans un boîtier d’environ 22,6 kg. Elle se distingue surtout par sa partie solaire : quatre entrées MPPT de 660 W, soit 2 640 W de panneaux au total, là où la plupart des batteries de cette catégorie se contentent de deux entrées. Son onduleur bidirectionnel de 1 000 W injecte jusqu’à 800 W dans le logement, et l’ensemble se raccorde à une simple prise domestique. Certifiée IP65, elle peut rester dehors, au pied des panneaux.

La Solarflow 800 Pro 2 dispose aussi d’une prise de secours, capable de délivrer 1 000 W en continu et de prendre le relais en 15 ms lors d’une coupure. Un gestionnaire d’énergie pilote la charge et la décharge selon la météo, l’état de la batterie et les tarifs dynamiques. Si les besoins grandissent, la capacité peut être portée à 11,52 kWh avec des batteries d’extension AB2000. Pour le Black Friday, elle est affichée à 599 € au lieu de 979 €, soit environ 312 € par kilowattheure, un tarif d’entrée de gamme pour un modèle très pertinent pour les petites installations solaires. Les panneaux sont toutefois à prévoir en sus.





La Solarflow 1600 AC +, un stockage pour les centrales solaires existantes à 719 €

Contrairement à la 800 Pro 2, la Solarflow 1600 AC+ ne possède aucune entrée pour panneaux : c’est une batterie couplée en courant alternatif, conçue pour le rétrofit. Elle se branche sur le circuit du logement et absorbe le surplus de production sans qu’il faille changer d’onduleur, quelle que soit sa marque. De quoi ajouter du stockage à une centrale déjà en service sans rien y modifier. Sa puissance bidirectionnelle de 1 600 W suffit à couvrir le talon de consommation et une bonne partie des usages du soir.

Zendure ne la met pas en avant seule, mais en pack avec une batterie d’extension AB2000L, ce qui double la capacité pour atteindre 3,84 kWh. Le prix tombe à 959 € au lieu de 1 678 €, soit 43 % de remise, la plus forte de la campagne. Cela représente environ 250 € par kilowattheure, le meilleur ratio des trois offres. Une multiprise Power Strip Cube 6-en-1 peut être ajoutée pour 1 € de plus. L’ensemble reste extensible jusqu’à 11,52 kWh.





La Solarflow 2400 Pro en kit complet pour se lancer dans le solaire à moins de 1500 €

Fleuron de la gamme prête à brancher, la Solarflow 2400 Pro réunit dans un même boîtier batterie, onduleur et régulateurs solaires. Ses quatre MPPT indépendants de 750 W acceptent jusqu’à 3 000 W de panneaux, ce qui permet de répartir les modules sur plusieurs orientations ou de composer avec un ombrage partiel. Elle intègre 2,4 kWh de stockage et une puissance bidirectionnelle de 2 400 W côté courant alternatif. Sa capacité peut ensuite grimper jusqu’à 16,8 kWh grâce aux batteries AB3000L de 2,88 kWh.

Pour le Black Friday, Zendure la propose en kit avec quatre panneaux de 450 W, soit 1 800 Wc de puissance solaire et l’indispensable compteur connecté qui permet d’injecter la stricte quantité d’électricité nécessaire à couvrir vos consommations. Les quatre paires de supports de fixation au sol, d’une valeur de 145,99 €, sont offertes. Le tout est affiché à 1 448 € au lieu de 2 348 €. On obtient ainsi une installation complète, de la production au stockage, prête à brancher, sans autre achat.



