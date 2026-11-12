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Tchernobyl : cette cagnotte participative va aider à réparer l'arche de la centrale nucléaire accidentée

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Par Kevin CHAMPEAUPublié le 12 novembre 2026
L'arche de Tchernobyl en 2019 / Image : Wikimedia - Mattias Hill.

L’Ukraine vient de dépasser l’objectif de 50 % de sa cagnotte pour réparer l’arche métallique qui enveloppe les restes de la tristement célèbre centrale de Tchernobyl. Cette dernière avait été endommagée il y a un an et demi par une attaque de drone explosif russe. 

Le gouvernement ukrainien vient d’annoncer avoir récolté plus de 300 millions d’euros grâce à 15 contributeurs pour réparer l’arche qui encapsule la centrale nucléaire accidentée de Tchernobyl. Cette somme a notamment pu être rassemblée grâce à une récente conférence organisée à Paris par l’Ukraine et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD).

Au total, ce sont 500 millions d’euros qui seraient nécessaires pour réparer le trou béant qui a été causé par un drone explosif d’origine russe en février 2025. Il y a un an, l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) avait tenu des propos rassurants en indiquant que la radioactivité locale n’avait pas augmenté pour le moment.

Néanmoins, cette brèche reste un danger majeur, particulièrement à cause des quatre tonnes de poussières hautement radioactives qui se trouvent à l’intérieur du premier sarcophage. D’ailleurs, Odile Renaud-Basso, présidente de la BERD, n’a pas hésité à déclarer que « le risque d’un accident très grave, aux conséquences très étendues – comparable à ce qui s’est produit en 1986 – est tout à fait réel ».

À lire aussiTchernobyl : 40 ans après l’accident, des conséquences toujours mesurables

La France compte participer à hauteur de 40 millions d’euros

L’objectif de cette cagnotte est donc de pouvoir réaliser une réparation efficace de l’arche. Rappelons que cette dernière, terminée en 2019, avait nécessité près de 2 milliards d’euros après avoir initiallement été estimée à 432 millions d’euros. Elle est prévue pour garder la centrale de Tchernobyl sous une cloche hermétique pendant près d’un siècle.

Le gouvernement ukrainien s’est fixé jusqu’au printemps pour tenter de réunir les fonds nécessaires à cette réparation. Lors de la conférence, la France a annoncé participer à hauteur de 40 millions d’euros pour les travaux, dont 10 millions d’euros pour les études préliminaires. De leur côté, les américains ont promis une aide maximale de 100 millions de dollars.

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