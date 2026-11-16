Les data centers représenteront 10 % de la consommation électrique française en 2035

Le plus grand projet de datacenter dédié à l'IA en France, à Fouju / Image : Campus IA.

En plein essor, notamment en raison du développement de l’intelligence artificielle, les centres de données pourraient représenter près de 10 % de la consommation d’électricité française en 2035 contre 3 % actuellement, selon une étude de l’Ademe.

Les data centers, ces gloutons en énergie, pourraient absorber près de 10 % de l’électricité française dans 10 ans selon une étude du bureau d’études MD.C par France Datacenter, le lobby de la filière, avec l’Ademe et le soutien d’EDF. Elle repose sur 37 opérateurs, qui représentent environ 38 % du parc.

Parmi les autres conclusions, ils s’installeraient aussi davantage hors d’Île-de-France car ils créent pour le moment des bouchons au niveau du raccordement, étant concentrés pour la majorité dans cette région. Du côté du gestionnaire du réseau RTE, on se veut toutefois prudent sur les chiffres de raccordement, qui sont supérieurs à la réalité des projets prêts.

Aujourd’hui, les serveurs installés en France représentent approximativement 1,2 gigawatt (GW) de puissance informatique (hors refroidissement donc). Dans l’hypothèse dite « consolidée » de l’étude, ce chiffre monterait à 4,3 GW en 2035 et la consommation énergétique ferait plus que tripler, à 50 térrawatheures (TWh) par an. L’intelligence artificielle pèserait 30 % de la puissance des serveurs en 2035 contre 8 % aujourd’hui.

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Décentraliser les data centers hors d’Île-de-France

Aujourd’hui, près des deux tiers de la puissance informatique nationale se trouvent en Île-de-France (IdF). En 2030, ce ne serait plus que 37 à 39 %. À l’inverse, la Nouvelle-Aquitaine, qui pèse 1 % au plus aujourd’hui, en accueillerait 16 à 18 %. Une « forte redistribution » géographique est attendue pour deux raisons : « la saturation des disponibilités électriques », le raccordement donc, et la construction de « projets de grande ampleur », notamment liés à l’IA, sur d’anciens sites industriels, où la place pourrait manquer en IdF.

Et du côté du réseau, le boom se voit très clairement. Sur LinkedIn, après son intervention à la Paris Infraweek, le membre du directoire de RTE Thomas Veyrenc explique que 37 GW de projets de consommation ont déjà sécurisé leur droit d’accès au réseau, dont 21 GW de data centers. Certains projets étant concurrents, M. Veyrenc explique que cette file d’attente est bien plus grosse que les projets qui sortiront réellement. RTE bascule progressivement vers le « premier prêt, premier servi » et lance une initiative pilote en Île-de-France (1 GW libéré avec des limitations réseau).