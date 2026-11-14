Un million d'euros de préjudice : les vols de câbles se multiplient sur les centrales photovoltaïques

Câblage d'une centrale solaire à Baldock dans l'Oregon / Image : Wikimedia - ODT.

Les centrales photovoltaïques sont plus que jamais la cible des voleurs de métaux, alors que le cours du cuivre approche dangereusement les 14 000 dollars la tonne. Récemment, six personnes ont été mises en examen pour un préjudice total estimé à un million d’euros.

Les vols de câbles électriques font régulièrement les petites lignes de l’actualité depuis de nombreuses années. Mais entre le développement massif des centrales photovoltaïques au sol et l’envol du cours du cuivre, ces événements ont pris une autre dimension.

On avait déjà évoqué le vol de cuivre l’année dernière, quand la petite centrale de Salles-sur-Bois avait été dépouillée de son précieux métal. À l’époque, ce sont 40 km de câbles qui avaient été subtilisés. Cette fois, l’affaire est d’une toute autre ampleur. Le 3 novembre dernier, six personnes ont été mises en examen pour le vol de 500 km de câbles de cuivre provenant de parcs photovoltaïques du sud-ouest de la France. Le préjudice est estimé à plus d’un million d’euros ! Au total, ce sont treize vols qui ont été recensés dans les centrales de six départements.

Le mode opératoire est toujours le même. Les vols sont commis la nuit. Les cambrioleurs découpent les gaines contenant le cuivre, avant de charger des véhicules spécialement dépêchés pour la situation. Désormais, les investigations se concentrent sur les receleurs afin de remonter la filière.

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Avec un prix de la tonne qui frôle les 14 000$ sur les marchés internationaux, le vol de cuivre n’a jamais été aussi attractif pour les voleurs. Rien qu’en Nouvelle-Aquitaine, sur les 9 premiers mois de l’année, on a recensé pas moins de 400 vols de cuivre en zone gendarmerie.

De manière plus générale, le cours ne cesse de grimper à cause de besoins toujours plus importants du fait de la transition énergétique. Le cuivre est, en effet, indispensable pour de nombreux usages comme la recharge des voitures électriques, les panneaux solaires ou les éoliennes. Il se murmure même que la production de cuivre pourrait être insuffisante à l’horizon 2040.