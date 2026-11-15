Cette centrale géothermique française va bientôt redémarrer malgré les séismes

La centrale géothermique de Rittershoffen / Image : Bevolt.

Presque un an après une série de séismes d’une magnitude supérieure à 2, Électricité de Strasbourg travaille au redémarrage de sa centrale géothermique de Rittershoffen. Les enseignements tirés de ces événements sont d’une grande importance pour l’extraction du lithium prévue dans les prochaines années.

La centrale géothermique de Rittershoffen (voir notre reportage), dans le nord de l’Alsace, pourrait être redémarrée d’ici la fin de l’année, presque un an après son arrêt par ordre préfectoral. Exploitée par Électricité de Strasbourg, elle fournit de la chaleur industrielle depuis 2016 à l’usine Roquette Frères, spécialisée dans la production d’amidon, de glucose et de bioéthanol à partir de céréales.

Mais en décembre 2025, plusieurs séismes engendrés par l’activité de l’usine ont eu lieu. Celui du 4 décembre, d’une magnitude de 2,5, a provoqué des mouvements du sol dépassant le seuil maximal autorisé. Cette alerte a conduit le préfet à stopper l’activité de la centrale. Plusieurs séismes ont eu lieu après l’arrêt de la centrale, avec un événement enregistré à une magnitude de 2,6 le 12 décembre.

Depuis, des équipes d’experts sont intervenues pour tenter de comprendre l’origine de ces séismes. Ce travail de plusieurs mois de la communauté scientifique a permis de conclure qu’une poursuite de l’exploitation dans les conditions actuelles pourrait générer de nouveaux événements. Néanmoins, Électricité de Strasbourg, exploitant de la centrale, a prévu des modifications techniques mineures qui permettraient un redémarrage de la centrale d’ici la fin de l’année. Ces modifications ont été proposées au Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) qui doit donner son aval dans les semaines à venir.

Des séismes induits depuis 2013 Les séismes induits par la géothermie ne sont pas nouveaux. Sur le site de Rittershoffen, 81 séquences sismiques ont été identifiées durant les huit premières années d’exploitation. Ici, c’est le dépassement de certains seuils qui a entraîné l’arrêt de la centrale.

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Les rapports concernant l’origine de ces séismes pointent du doigt un refroidissement de la roche du sous-sol causé par la réinjection d’eau froide. Ce refroidissement engendrerait une modification des contraintes en profondeur. Rappelons que cette usine géothermique est composée de deux puits d’une profondeur d’environ 2 km. Le premier récupère l’eau géothermale à une température de 170 °C. Cette chaleur est transmise à un circuit secondaire par le biais d’un échangeur avant que l’eau ne soit réintroduite dans le sous-sol à une température de 70°C via le deuxième puits. L’eau circule entre les deux puits à travers des failles dans la roche.

C’est cette même technique qui est envisagée pour produire du lithium en Alsace. L’eau puisée dans le sous-sol est en réalité une saumure très minéralisée, contenant notamment du lithium. Des projets sont en cours pour valoriser à la fois la chaleur géothermale et le lithium dissous. Le site de Rittershoffen a d’ailleurs servi aux essais d’un procédé d’extraction du précieux métal. D’une grande importance pour la souveraineté énergétique, ces projets vont devoir être adaptés à ces contraintes sismiques pour éviter de déstabiliser le sous-sol local.