Les Français, trop fauchés pour s'hyper-électrifier ?

Photomontage Bevolt.

Un foyer sur trois a eu du mal à payer ses factures d’électricité ou de gaz, selon le baromètre 2026 du médiateur national de l’énergie. Une partie des ménages ne peut ni rénover son logement, ni électrifier ses usages et continuera à subir les prix chers des énergies fossiles.

86 % des foyers jugent que l’énergie pèse lourd dans leur budget, un niveau record depuis le début de sa parution en 2007. 34 % ont peiné à payer certaines factures alors que ce niveau était à 18 % en 2020. « On est sur un plateau élevé depuis deux ans », analyse sur Franceinfo Frédérique Feriaud, directrice générale du Médiateur, qui s’attend à des hausses du gaz « au moins jusqu’au début de l’année prochaine » et donc à une situation qui ne s’améliorera pas.

Parmi les chiffres que l’on trouve dans le baromètre, 72 % expliquent avoir restreint leur chauffage et 35 % ont eu froid chez eux au moins 24 heures l’hiver. Ces deux chiffres sont eux aussi en augmentation depuis le dernier baromètre. Après les canicules, 65 % disent avoir aussi souffert de la chaleur, 16 points de plus qu’en 2025 là aussi.

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L’électrification trop coûteuse pour bon nombre de ménages

Six Français sur dix voient l’électrification des usages comme une opportunité car elle permet de payer moins cher son chauffage et d’avoir un meilleur confort thermique l’été. Pourtant, 53 % n’envisagent d’électrifier aucun de leurs équipements et la raison vient directement du prix d’achat pour 53 % des répondants. Une pompe à chaleur coûte entre 10 000 et 15 000 euros, rappelle Frédérique Feriaud.

Les projets d’isolation reculent de 3 points. Chez les propriétaires, l’intention de poser des panneaux solaires chute à 14 %. « La baisse du pouvoir d’achat des ménages précaires obère leur capacité à investir », résume le médiateur Bernard Doroszczuk, dans Le Figaro.

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Tout le monde finance les CEE, mais les plus aisés en bénéficient

Il pointe aussi un effet pervers des certificats d’économies d’énergie (CEE). Leur coût est répercuté sur les factures de tous les foyers. Les plus aisés ont réellement les moyens d’engager les travaux et donc de bénéficier des aides CEE. « Si rien n’est fait, le risque de voir une transition énergétique à deux vitesses est réel », prévient-il.

Les moins de 35 ans sont les plus durement touchés mais dans le même temps, paradoxe, ceux qui croient le plus à la transition. 75 % d’entre eux voient l’électrification comme une opportunité et 57 % souscriraient une offre à tarification dynamique (le prix suit le marché heure par heure) contre 41 % de l’ensemble des Français. Mais ils subissent de plein fouet la hausse des prix. Une transition à deux vitesses qui inquiète le médiateur de l’énergie.